Norbert Becker, Seniorchef von Radio Becker, feiert seinen 90. Geburtstag. Er wurde am 6. Juli 1930 in Schwelm geboren. Zum Ehrentag gratulierte auch die stellv. Bürgermeisterin Christiane Sartor: "Das erste mal seit März, dass ich in Coronazeiten Jubilare wieder persönlich besuche", so Sartor.