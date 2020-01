Norovirus: Helios-Klinikum Schwelm isoliert Stationen

Für internistische Patienten steht das Helios-Klinikum Schwelm aktuell nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Klinikleitung um Geschäftsführerin Claudia Meßthaler hat den Rettungsdienst Ende vergangener Woche darüber informiert, mit internistischen Patienten andere Krankenhäuser anzufahren. Grund: Auf der Station sowie auf der Geriatrie grassieren Noroviren und die Verantwortlichen des Schwelmer Krankenhauses am Martfeld setzen alles daran, dass diese sich nicht weiter ausbreiten.

„Aufgrund der ersten Verdachtsfälle Ende vergangener Woche wurden vorsorglich zwei Stationen isoliert. Hier wurden keine weiteren Patienten aufgenommen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Es handelt sich dabei um eine internistische und eine geriatrische Station“, bestätigt Sandra Lorenz, Pressesprecherin des Klinikums, auf Nachfrage dieser Zeitung. Verläuft alles gut, so fährt sie fort, würden die Isolierungen voraussichtlich am heutigen Mittwoch wieder aufgehoben.

Notfallversorgung gewährleistet

Um die medizinische Versorgung für die Städte Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zu gewährleisten, stand das Helios-Klinikum Schwelm die gesamte Zeit für die Notfallversorgung zur Verfügung. Wer seit vergangenem Wochenende jedoch mit internistischen Beschwerden im Rettungswagen liegt, die nicht als Notfall eingestuft wurden, kommt in ein anderes Krankenhaus zur Behandlung, damit sich die Patienten nicht mit dem Norovirus infizieren.

Diese Schritte scheinen sich laut Sandra Lorenz ausgezahlt zu haben: „Aufgrund der sofort eingeleiteten Maßnahmen, bei denen auch das Hygieneteam des Klinikums engmaschig involviert ist, konnte eine Ausbreitung des Norovirus verhindert werden, und alle Patienten befinden sich auf dem Weg der Besserung.“ Das Hygieneteam des Krankenhauses steht seit Ausbruch des Virus’ im engen Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Keine weiteren Einrichtungen betroffen

Gerüchten zufolge soll auch in heimischen Altenheimen das Norovirus ausgebrochen sein. „Weitere Fälle in Einrichtungen sind uns jedoch nicht bekannt“, teilt Ingo Niemann, Pressesprecher des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Nachfrage der Redaktion mit. Norovirus-Fälle sind meldepflichtig, so dass Amtsärztin Dr. Sabine Klinke Rehbein stets darüber informiert werden muss.

Von Laboren bestätigt wurden im vergangenen Jahr insgesamt 305 Fälle, 2017 waren es 317 gewesen. Bedacht werden muss aber: Längst nicht jede Erkrankung mit Noroviren wird durch Stuhluntersuchungen bestätigt. Kommt es beispielsweise in einer Gemeinschaftseinrichtung zu einem Ausbruch, erfolgt der Nachweis des Virus immer nur durch Proben weniger Einzelfälle. „Dies ist auch völlig ausreichend. Mit Blick auf die Einrichtungen haben wir zwischen Oktober 2018 und September 2019 insgesamt 151 Ausbrüche verzeichnet. 105 in Kindertagesstätten, acht in Schulen, die übrigen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen“, sagt Dr. Sabine Klinke-Rehbein.

Heftiges Erbrechen und Durchfall

„Gerade in der kalten Winterzeit ist das Immunsystem geschwächt und besonders anfällig für ansteckende Krankheiten, wie den Norovirus“, teilt Sandra Lorenz mit. Dabei treten Symptome wie schwallartiges heftiges Erbrechen und starke Durchfälle urplötzlich auf. Diese Symptome halten etwa 12 bis 48 Stunden an. Das Norovirus kann über Erbrochenes, Stuhlgang oder Tröpfchen bei nahem Patientenkontakt übertragen werden. „Daher gilt insbesondere die Händedesinfektion zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen“, lautet daher der Tipp aus den Krankenhaus auch für Privathaushalte, um eine Ausbreitung zu verhindern.