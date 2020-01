Norovirus: Patienten in Klinikum Schwelm weiter isoliert

Noch immer liegen im Helios-Klinikum Schwelm diverse Patienten, die sich mit dem Norovirus infiziert haben und nun unter heftigem Erbrechen und Durchfall leiden.

Krankenhaussprecherin Sandra Lorenz betont aber: „Der Krankenhausbetrieb läuft wieder normal.“ Vor allem am vergangenen Wochenende war dies nicht möglich gewesen, so dass die Klinikleitung die Empfehlung an den Rettungsdienst gab, internistische Patienten – sofern es sich nicht um Notfälle handelte – nicht zum Schwelmer Krankenhaus zu bringen (wir berichteten).

Weiterhin sind die Patienten, bei denen feststeht, dass sie sich mit dem meldepflichtigen Norovirus infiziert haben, auf ihren Zimmern isoliert. Die Isolation einer geriatrischen und einer internistischen Station ist aber mittlerweile aufgehoben. „Dass die Patienten auf ihren Zimmern isoliert sind, ist jedoch eine reine Präventionsmaßnahme, damit sich andere Patienten nicht anstecken“, sagt die Kliniksprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung. Natürlich würden Menschen, die mit der entsprechenden Symptomatik ins Krankenhaus kommen, zunächst darauf getestet, ob es sich tatsächlich um Noroviren handelt.

Kein reines Krankenhausthema

„Das Thema ist für uns recht unaufgeregt, weil die Wintermonate stets diejenigen sind, in denen Magen-Darm-Erkrankungen gehäuft auftreten“, sagt Sandra Lorenz und betont: „Der Norovirus ist kein Krankenhaus-Virus.“ Ein jeder könne sich im Kontakt mit anderen Menschen zum Beispiel im Bus oder beim Griff an eine Türklinke infizieren.

Daher weist sie darauf hin, einfache Hygieneregeln zu befolgen. Dazu gehören Händewaschen und Handdesinfektion. So sei der Schutz, sich die heftige Norovirus-Erkrankung einzufangen, deutlich erhöht.