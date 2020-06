Nüchtern im EN-Kreis: Ordnungsämter warnen vor Vatertagstour

An Christi Himmelfahrt wird traditionell der Vatertag gefeiert. Junge Männer, inzwischen auch immer mehr Jugendliche, nehmen das gerne zum Anlass, gemeinsam mit dem Bollerwagen durch die Lande zu ziehen. In diesem Jahr sollten sie es besser unterlassen. Solche Touren, bei denen auch gerne Alkohol fließt, verstoßen gegen die Schutzverordnungen wegen der Corona-Pandemie und können schnell teuer werden.

Die Stadt Ennepetal wendet sich mit einem eindringlichen Appell an die Menschen: Verzichten Sie in diesem Jahr auf die Bollerwagen-Tour! In nahezu allen Fällen handele es sich bei diesen Aktionen nicht um eine Unternehmung von Personen aus zwei Haushalten, sondern um eine Ansammlung von Freunden oder Bekannten, so das Rathaus. Offiziell gelte das dann als unzulässige Versammlung im öffentlichen Raum. Dies stelle ein Verstoß gegen die geltende Corona-Kontaktbeschränkung dar, machte die Stadt Ennepetal deutlich.

Das Rathaus warnt vor Schummeleien: Es würde sich selbst dann um einen ahndungswürdigen Verstoß handeln, wenn die Gruppe untereinander einen Abstand von 1,5 Meter oder mehr einhält. Wer gegen die Vorgaben verstößt, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro – pro Person wohlgemerkt. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes werden am Feiertag auf die Einhaltung der Vorgaben wegen der Corona-Pandemie achten.

Auch das Ordnungsamt in Schwelm versteht in Sache Vatertagsfeiern in der Öffentlichkeit wegen der Coronaschutzverordnung an Himmeltag keinen Spaß. „Natürlich sind die Kollegen des Ordnungsamtes auch an Himmelfahrt im Rahmen der allgemeinen Kontrollen unterwegs und haben ein waches Auge auf die Vaterschaftswanderer, sagt die Pressesprecherin der Stadt Schwelm, Heike Rudolph. Größere Gruppen dürfte es laut Coronaschutzverordnung nicht geben. „Wenn die Kollegen bei Kontrollen auf solch eine Gruppe treffen, können Bußgelder von 200 Euro pro Person verhängt werden.“

Das Ordnungsamt der Stadt Gevelsberg äußerte sich auf Nachfrage der Redaktion bis Redaktionsschluss nicht.

Vonseiten der Kreispolizeibehörde heißt es: „Wir haben keine besonderen Vatertagsstreifen, sind aber mit wachen Augen als Unterstützung für die Ordnungsämter unterwegs.“