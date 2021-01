Der Corona-Gipfel hat eine Pflicht vom Tragen von FFP2- oder OP-Masken im ÖPNV beschlossen. Und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte anschließend an, dass das auch für NRW gelten soll. Die Regelung soll dann mit der nächsten Coronaschutz-Verordnung in Kraft treten.

Corona Nur mit Medizin-Maske in den VER-Bus

Ennepetal Wer im EN-Kreis mit dem Bus fährt, der wird wohl eine OP-Maske oder FFP2-Maske tragen müssen. Alltags-Stoffmasken reichen nicht mehr.

Wer im Ennepe-Ruhr-Kreis mit dem Bus fährt, der wird wohl eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske tragen müssen. Alltagsmasken aus Stoff sind dort nicht mehr ausreichend. Das hat der Corona-Gipfel zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Dienstag entschieden. Und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte anschließend an, dass das auch für NRW gelten soll. Die Regelung soll dann mit der nächsten Coronaschutz-Verordnung in Kraft treten.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++

Doch wie will das Verkehrsunternehmen VER kontrollieren, ob Fahrgäste die richtigen Masken tragen? „Grundsätzlich wird die Einhaltung der Maskenpflicht von den Städten und Gemeinden kontrolliert“, sagt VER-Pressesprecherin Sandra Bruns. Zwar überprüfe das Verkehrsunternehmen gemeinsam mit Ordnungsamt und Polizei in den Bussen, ein Bußgeld beim Verstoß könne das Unternehmen aber natürlich nicht einziehen.

Kaum Masken-Verweigerer

Eine Kontrolle über den Busfahrer sei schwierig umzusetzen. Derzeit können Fahrgäste in den VER-Bussen vorn beim Fahrer einsteigen und dort ein Ticket kaufen. „Wer jedoch ein Abo hat, der kann auch den hinteren Eingang nehmen“, erklärt Sandra Bruns. Der Fahrer könne durch seinen Spiegel dann gar nicht erkennen, welche Art Maske über das Gesicht gezogen ist. „Der Kunde ist generell verpflichtet, Maske zu tragen“, sagt Bruns. Wer ein Attest habe, das ihn oder sie vom Maske-Tragen befreie, könne dies beim Fahrer vorlegen und dann ohne Maske mitfahren. Wer sich weigert, Maske zu tragen, wird nicht mitgenommen.

„Es kommt derzeit aber so gut wie gar nicht mehr vor, dass Menschen, die mit dem Bus fahren wollen, keine Maske tragen“, sagt Sandra Bruns. Die Maskenpflicht sei im Bewusstsein der Menschen angekommen. Dabei hätten auch Werbung und Informationen an den Haltestellen und den Medien geholfen.

Zahl der Fahrgäste bei 20 bis 40 Prozent

Im Nahverkehr der VER liegt die Zahl der Fahrgäste laut Bruns derzeit bei 20 bis 40 Prozent des üblichen Aufkommens. „Im ersten Lockdown ist die Zahl auf 20 Prozent heruntergegangen, Richtung Oktober lag das Fahrgastaufkommen wieder bei mehr als 80 Prozent“, bilanziert Bruns.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat im Januar ein „Sprechverbot“ in Bussen und Bahnen vorgeschlagen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verringern. Ein Telefonierverbot im öffentlichen Personennahverkehr gibt es bereits in Spanien.

„Aus unserer Erfahrung heraus sprechen Menschen ohnehin seltener im Bus als vor den Maßnahmen“, sagt Sandra Bruns. Vielleicht halte die Maskenpflicht vom Sprechen davon ab. „Durch das Kontaktverbot sind die Fahrgäste aber auch mit weniger anderen Menschen unterwegs“, sagt sie. So kämen Gespräche erst gar nicht zustande. Dass Fahrgäste im Bus sitzen und mit dem Handy telefonieren, komme derzeit so gut wie gar nicht vor.