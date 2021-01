Unter anderem wegen versuchten Mordes an drei Polizisten muss sich Vitali K. (links) vor dem Landgericht Hagen verantworten.

Prozess Offene Fragen nach Schüssen auf Polizisten in Gevelsberg

Gevelsberg Auf wieviele Polizisten hat Vitalij K. in Gevelsberg wirklich geschossen? Eine Videoaufzeichnung der Tat wirft Im Prozess Fragen auf.

Vitalij K. (37) hat sich dazu entschieden, weiterhin zu schweigen. Der Ennepetaler ist vor dem Landgericht in Hagen angeklagt, in Gevelsberg versucht zu haben, drei Polizisten zu erschießen. Die ersten Schüsse fielen im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Mühlenstraße. Am Freitag tätigten die beiden Beamten, die diese Kontrolle vornahmen, ihre Aussagen vor Gericht.

Derzeit zeichnen sich zwei große Fragen ab. Erstens: Hat Vitalij K. tatsächlich auf drei Polizisten geschossen? Zweitens: Was ist mit den beiden Beamtinnen, die von einem der beiden Polizisten, die die Verkehrskontrolle durchführten, angehalten worden sein sollen? Auf dem Video der Kamera im Streifenwagen, das das Gericht mehrfach und unter Zeitlupe in Augenschein nahm, ist weder deutlich zu erkennen, dass Vitalij K. auf den zweiten Polizeibeamten schießt, noch sind die beiden Polizistinnen, die laut Aussage ihres Kollegen gestoppt und den Schusswechsel mit angesehen haben, zu sehen. Sie werden am nächsten Verhandlungstag ihre Aussagen vor dem Hagener Schwurgericht machen.