Ohne Neubau kein Sportabitur in Schwelm

Manchmal ist das Vorprogramm spannender als der Hauptfilm. Das trifft gelegentlich auch auf politische Veranstaltungen zu. Und erst recht, wenn es sich um eine Premiere handelt. Auf der ersten Sitzung des städtischen Schulausschusses im neuen Jahr konnten die Vertreter der Fraktionen vor Eintritt in die Tagesordnung, nach Jahren des Pausierens, wieder ein Schulgebäude von innen besichtigen. Das Märkische Gymnasium Schwelm (MGS). Dieses Vorprogramm war seinerzeit gestrichen worden, da der barrierefreie Zugang zu den öffentlichen Sitzungen bis zum Einbau des Aufzugs ins Rathaus nicht garantiert werden konnte.

Der Schulausschuss ist bei seiner Besichtigungstour im Atrium des Gymnasiums angekommen. Foto: Bernd Richter / WP

Was in privaten Haushalten undenkbar wäre, ist im Gymnasium seit drei Jahren Realität. Die jährliche Grundreinigung des Schulgebäudes in den Ferien gibt es nicht mehr, die Fensterscheiben werden seit demselben Zeitraum auch nicht mehr geputzt. Von diesen direkten Auswirkungen der Sparpolitik in der Kreisstadt und vieles mehr konnte Direktorin Katharina Vogt dem Ausschuss berichten.

Die Schulleiterin des MGS hatte sich für ihren Rundgang der Unterstützung der Schulpflegschaft und der Schülervertretung versichert. 915 Schüler, davon rund 600 im Sekundarschulbereich I und 300 im SEK-II-Bereich, besuchen zurzeit die Schule. Vogt lobte das vielfältige Leistungskursangebot für die Oberstufe, zu dem auch Französisch und Chemie zählen. „Wir bieten das, was die Schüler wollen. Das ist nicht überall so“, so Vogt. Der Schulbetrieb laufe in vier bis fünf Zügen, je nach der Anzahl der Schüler. Im SEK-I-Bereich (5. bis 9. Klasse) gebe es beispielsweise drei fünfzügige und zwei vierzügige Jahrgänge.

Am MGS wird nach dem Klassenraumprinzip verfahren: Jede Klasse hat einen eigenen Klassenraum. Doch da ist die Schule schon längst an ihren Raumkapazitätsgrenzen angelangt. „Uns fehlen wegen G 9 mindestens fünf Klassenräume“, sagt die Direktorin und berichtet von Klassen, die sich ihren Raum mit Kursen teilen müssten.

Anbau im östlichen Bereich

Direktorin Katharina Vogt (Bild, Mitte) im Treppenhaus des Neubaus. Das ist damals bereits so großzügig gestaltet worden, damit ein nachträglich gebauter Anbau erschlossen werden kann. Foto: Bernd Richter / WP

Neben den fehlenden Klassenräumen drückt der Schuh besonders beim Sport. „Wir brauchen ganz dringend Turnhallenkapazitäten“, sagt Katharina Vogt. 92 von 134 benötigten Hallenstunden seien nur vorhanden, mit der Folge: „Unter den gegebenen Bedingungen können wir Sport als Abiturfach nicht anbieten.“ Damit war die Direktorin aus Schulsicht beim „Wunschkonzert“ angelangt: ein Anbau samt Turnhalle im östlichen Bereich des Gymnasiums. Das Treppenhaus für den Anbau ist laut Katharina Vogt bereits vorhanden. Es sei damals mit Absicht so großzügig dimensioniert worden, um Erweiterungsplänen gerecht zu werden.