Pfingsten: Keine Verstöße gegen Corona-Regeln im EN-Südkreis

Viel Betrieb herrschte in den vergangenen Tagen angesichts sommerlicher Temperaturen wie hier am Dienstag in Schwelm in den Städten des EN-Südkreises. Viele trafen sich in Cafés, bummelten durch die Innenstädte und genossen die Sonne in der Natur. Immerhin dürfen sich seit dem vergangenen Samstag – pünktlich zum Pfingstwochenende – die Menschen wieder in größeren Gruppen mit bis zu zehn Personen treffen.

Die gelockerten Kontaktbeschränkungen und die Abstands- und Hygieneregeln in der Gastronomie und im Handel werden offenbar weitestgehend eingehalten. „Keine besonderen Vorkommnisse“, vermeldet die Stadt Schwelm.

Kontrollen in Ennepetal am Pfingstsonntag eingestellt

In Ennepetal habe man freitags und samstags kontrolliert, sagte der Referent der Bürgermeisterin, Martin Küpper. Weil es keinerlei Auffälligkeiten gegeben habe, hätten die Mitarbeiter auf weitere Kontrollen am Sonntag verzichtet.

Auch in Gevelsberg seien „vermehrt Menschen unterwegs gewesen“, besonders beliebt: der Ennepebogen und die Innenstadt. Die Bürger aber hätten sich an die Abstandsregeln und die erlaubten Gruppengrößen gehalten, heißt es aus dem Rathaus. Verstöße musste das Ordnungsamt daher keine ahnden.