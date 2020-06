Rathaus Politik in Gevelsberg per Telefonschalte

Gevelsberg. Stadtverwaltung und Fraktionen sind in Corona-Zeiten telefonisch unterwegs. Im Juni es es wieder öffentliche Sitzungen in Gevelsberg geben.

Die Covid-19-Pandemie hat die Abläufe im politischen Tagesgeschäft der Stadt Gevelsberg stark verändert. So sind zuletzt die Ratssitzung und Sitzungen der Fachausschüsse für den Monat Mai ausgefallen. Im Juni – so der Plan -- sollen sie wieder zu den regulären Terminen stattfinden, nicht aber unter regulären Bedingungen.

„Die für die gegenwärtige Ausnahmesituation zwischen dem Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden verabredete Entscheidungsfindung ist sicher für eine kurze Zeit akzeptabel“, schreibt Wolfram Thiel, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, an die Stadtverwaltung. „Es ist aber ein Grundrecht unserer Demokratie, dass Entscheidungen transparent getroffen werden müssen, sofern nicht andere Rechte eine Nichtöffentlichkeit vorschreiben.“ Besagte Entscheidungsfindung erklärt Bürgermeister Claus Jacobi auf Nachfrage dieser Zeitung wie folgt: „Seit Beginn der Corona-Krise telefoniere ich jede Woche, in der Regel donnerstags, mit allen Fraktionsvorsitzenden.“ Dabei sei auch verabredet worden, dass der Rat und die ihn umgebenden Fachausschüsse im Mai ausfallen. „Wenn in dieser Zeit für die Stadt bedeutende Entscheidungen zu treffen sind, entscheiden wir per Dringlichkeitsbeschluss“, so Jacobi weiter.

Das bedeutet, dass der Bürgermeister und ein Ratsmitglied einen Beschluss unterschreiben. Dieser wird sofort wirksam, muss aber im Nachhinein vom Rat bestätigt werden. Spätestens dort bestehe auch wieder die Öffentlichkeit, denn wenn die nächste Ratssitzung stattfinde, könnten auch wieder Bürger daran teilnehmen. Über eine anstehende Entscheidung würden die Fraktionsvorsitzenden drei Tage vorher informiert, um mit ihren Fraktionen Rücksprache halten zu können.

„Unterschrieben wird ein Beschluss nur, wenn sich alle fünf Fraktionsvorsitzenden einig sind“, unterstreicht Jacobi. In einer der Telefonkonferenzen zwischen Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden sei entschieden worden, dass die Sitzungen im Juni wieder stattfinden sollen. Das betrifft den Jugendhilfeausschuss, den Schulausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung, den Hauptausschuss und letztlich den Rat.

Bestätigung im Nachhinein

Dieser ist aktuell für den 18. Juni angesetzt. Dann sollen auch die bereits getroffenen, öffentlichen Dringlichkeitsentscheidungen bestätigt werden. Dabei geht es um die elfte Kindergartenbedarfsplanung für den U3-Ausbau die Bedarfe im Ü3-Bereich 2020/21 und eine Änderung der Wahlordnung für den Integrationsrat.

In einer Anfrage an die Stadtverwaltung möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wissen, wie Ratsgremien so tagen können, dass jedes Mitglied die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern einhalten und wie der Öffentlichkeit eine Teilnahme an den Sitzungen ermöglicht werden kann. Für den Fall, dass eine Teilnahme nicht möglich sein sollte, fragt die Fraktion, ob eine internetbasierte Lösung möglich sei. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich für die nächste Sitzung des Rates in die Halle A des Sportzentrums West einlade“, erklärt Claus Jacobi. Dort bestehe ausreichend Platz, um die Abstandsregelung einzuhalten und auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit zu ermöglich.

„Bürger, die daran teilnehmen wollen, sollten dann aber pünktlich da sein, damit sie registriert werden können“, fügt der Bürgermeister hinzu. Die Sitzungen der Ausschüsse könnten wie sonst auch im Ratssaal des Rathauses stattfinden. Eine internetbasierte Lösung für eine Teilnahme an Sitzungen solle nach der Wahl mit dem neuen Rat beschlossen werden. „Es macht keinen Sinn, wenn der alte Rat das dem neuen Rat vorgibt“, sagt der Bürgermeister.