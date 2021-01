Politik plant radfreundliches Schwelm

Schwelm Wenn alles das wahr wird, was die Politik in Schwelm sich für dieses Jahr vorgenommen hat, dann dürfen sich Radfahrer freuen.

Schwelm. Die Themen Mobilität, Klimaschutz und Umwelt dominierten weite Teil der Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung (AUS). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Schwelm bereits auf dem Weg zu einer umweltbewussten Gemeinde gemacht hat und der Entwicklungsprozess in diesem Jahr weiter Fahrt aufnehmen wird.

Gleich vier Anträge verschiedener Fraktionen lagen zu dem Themenkomplex vor, mit der Schwelm zu einer fahrradfreundlichen Stadt gemacht werden soll. Einstimmig beschloss das Gremium, die Infrastruktur für Fahrräder zu verbessern mit dem Ziel, die neue Mobilität gleichberechtigt für Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer in Schwelm zu planen. Ihren Antrag, einen Klima-Aktionsplan anzugehen, zogen die Grünen zurück. Man will erst auf den Klimamanager in Schwelm warten. Wenn dieser seinen Dienst angetreten hat, soll das Thema neu beraten werden – das wird vermutlich nach der Sommerpause sein.

Darüber hinaus hat die Politik einstimmig beschlossen, das Pilotprojekt City-Team nach einer zweijährigen Testphase zu einer Dauereinrichtung zu machen. Die zwei Mitarbeiter werden unter dem Dach der TBS auch künftig für eine Verbesserung der Sauberkeit und Stadtbildpflege in Schwelm tätig werden. Rund 100.000 Euro werden dafür jährlich in den Haushalt eingestellt. Einigen Ausschussmitgliedern ging der Beschluss nicht weit genug. Uwe Hugendick (FDP) präventive Maßnahmen, „damit der Müll erst gar nicht im Beet landet“. „In der Innenstadt müssten mehr Mülleimer aufgestellt werden“, wünschte sich Dieter Sieker (SWG.BFS). „Diese zwei Mitarbeiter haben genug zu tun, so geht es nicht“, merkte Ralf Schweinsberg an. Der Beigeordnete empfahl, die Diskussion im zuständigen Fachausschuss, im Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm, weiter zu führen.

Umweltpolitik kostet Geld – nicht nur der Einsatz des City-Teams. Da traf es sich gut, dass die Verwaltung ihre Hausaufgaben gemacht hatte und unter dem Punkt Mitteilungen gleich von mehreren Projekten berichten konnte, für die es Fördergelder gibt, beziehungsweise beantragt wurden. Aus dem Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“ hat auf Nachfrage die Bezirksregierung der Stadt bei zuwendungsfähigen Kosten von 50.000 Euro eine Zuwendung von 42.000 Euro (80 Prozent Förderquote) in Aussicht gestellt. Davon profitieren sollen Sanierungsarbeiten in einem Teilbereich der Königsberger Straße und die Kreuzung Potthoffstraße/Barmer Straße/Hauptstraße/Emil-Rittershaus-Straße. Hier wird im Sommer 2021 der Fahrbahnoberbau und die Radwegmarkierung erneuert und es werden die anliegenden Gehwege barrierearm ausgebaut.

Aus dem Topf „Förderaufruf Grüne Infrastruktur“ des Landes gibt es eine Zusage über 36.800 Euro. Mit dem Geld werden die TBS noch bis Ende Februar neue Bäume im Stadtgebiet pflanzen.

Am 10. November ist im Rathaus der „Zuwendungsbescheid Nr. 1“ der Bezirksregierung Arnsberg zum Förderantrag für den Ausbau des „Bahntrassenradweges von der Ruhr zur Wupper im Abschnitt von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße“ eingegangen. Ein Schwerpunkt des Vorhabens („Radweg unter dem Karst“) ist die Ertüchtigung des ehemaligen Bahntunnels an der Stadtgrenze zwischen Schwelm und Gevelsberg. Zu zuwendungsfähigen Kosten von 1.338.200 Euro wird eine Zuwendung von 70 Prozent und damit 936.700 € bewilligt. Die Mittel werden bis zum Jahr 2023 verbaut. Allerdings wird das Projekt teuer als ursprünglich gedacht. Bereits jetzt geht das Rathaus von einer Kostensteigerung aus und veranschlagt nun 1,7 Millionen Euro.