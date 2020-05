Polizei und LKA gelingt Schlag gegen Automatensprenger

Schwelm/Duisburg. Die Polizei nimmt in Duisburg fünf Männer fest. Sie stehen im Verdacht, auch für die Automatensprengungen in Schwelm verantwortlich zu sein.

Ist das ein Durchbruch auf der Suche nach den Tätern, die in jüngster Vergangenheit gleich zweimal den Geldautomaten der Sparkasse an der Barmer Straße in die Luft gejagt haben und mit erheblichen Summen Bargeld geflüchtet sind? Genaues zu einzelnen Taten gibt das Landeskriminalamt noch nicht bekannt. Doch den Mitgliedern der Ermittlungsgruppe „Heat“ ist augenscheinlich ein großer Schlag gegen organisierte Automatensprenger geglückt.

Duisburg: Festnahme nach Fluchtversuch

In der Nacht auf Montag, 25. Mai 2020, haben sie mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos fünf Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, für mehrere Geldautomatensprengungen verantwortlich zu sein – eventuell auch für die Schwelmer Fälle. Bereits seit mehreren Monaten ermittelt „Heat“ gemeinsam mit der niederländischen Polizei. In der Nacht zu Montag machten sich drei Männer an einem Geldautomaten im Duisburger Stadtteil Walsum zu schaffen. Durch die Manipulation löste eine Nebelanlage in der Bank aus, woraufhin die Täter flüchteten.

Doch gegen 1.30 Uhr nahmen Spezialkräfte der Polizei sie in einem Garagenhof in Duisburg Meiderich fest. Außerdem bemerkten die LKA-Beamte zwei weitere Männer in einem Auto mit niederländischem Kennzeichen. Sie flüchteten, kamen jedoch nicht weit und wurden ebenfalls verhaftet. Drei der fünf Festgenommen erlitten bei den Zugriffen leichte Schnittverletzungen.

LKA sprengt verdächtige Substanzen vor Ort

Vor Ort stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. In der Garage fanden sie verdächtige Substanzen. Daher ist die Tatortgruppe „Sprengstoff/Brand“ des Landeskriminalamtes NRW derzeit vor Ort und wird die Substanzen offenbar auch dort kontrolliert sprengen. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass mindestens drei der Festgenommenen für Geldautomatensprengungen in der Vergangenheit in Frage kommen könnten“, teilt das LKA mit. Die Ermittlungen dauern an.