Polizei verhaftet mutmaßliche Drogenhändler in Gevelsberg

Gevelsberg. Wohl zwei mutmaßliche Drogenhändler hat die Polizei mit einem spektakulären Einsatz in der Südstraße in Gevelsberg festgenommen.

Spektakuläre Festnahme am Freitagabend auf offener Straße in Gevelsberg: Plötzlich halten vier Streifenwagen vor einem Mehrfamilienhaus an der Südstraße. Mutmaßlich haben die Beamten zwei Drogenhändler verhaftet. Genauere Angaben kann nur die Hagener Staatsanwaltschaft am Montag machen.



Mit zwei Spürhunden untersuchen die Beamten die Umgebung, die Hunde schlagen an. Ebenso durchsucht die Polizei die Wohnung des Verdächtigen, führt wenig später eine zweite Person ab. Am Samstag vernehmen die Polizeibeamten schließlich die Nachbarn . Auf Nachfrage der Redaktion heißt es von Polizeiseite: „Die Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen und erteilt Auskunft.“