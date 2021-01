Polizistinnen lassen Kollegen bei Schießerei im Stich

Gevelsberg/Hagen. Skandal bei der Polizei im EN-Kreis: Als Vitalij K. in Gevelsberg einen Polizisten niederschießt, laufen zwei seiner Kolleginnen weg.

Die eigentliche Tat ist schon heftig - Vitalij K. soll in Gevelsberg versucht haben, mehrere Polizisten zu erschießen - doch überschattet wird das Verfahren von einem handfesten Polizeiskandal: Zwei Beamtinnen, die direkt am Tatort waren, als K. einen Polizisten niederschoss und auf einen zweiten feuerte, flüchteten ohne ihren Kollegen zu helfen oder den 37-jährigen Ennepetaler zu verfolgen. Nun stellt sich die Frage: Hat es in der Behörde Bemühungen gegeben, dieses Verhalten bewusst vor der Öffentlichkeit zu verbergen?

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++

Bereits vor Prozessbeginn waren das Gericht um die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen, Verteidiger Andreas Trode und die weiteren Prozessbeteiligten über eine Zeugenaussage in der Akte gestolpert, zu der es keine weiteren Ausführungen gab. Eine Frau hatte angegeben, von Polizistinnen kurz nach der Tat in ihrem Privatwagen angehalten worden zu sein und diese durch Gevelsberg gefahren zu haben. Was sich dahinter verbarg, kam vor dem Hagener Schwurgericht nun tröpfchenweise ans Tageslicht. Im Zentrum: Zwei Polizistinnen, 37 und 32 Jahre alt, beide schon seit einigen Jahren im Dienst.

Bei ganz dünner Aktenlage zu dem Thema näherten sich die Juristen über die gezielte Befragung der Kollegen, auf die gefeuert wurde, zahlreiche weitere Einsatzkräfte, den Dienstgruppenleiter und schlussendlich der beiden Frauen selbst, die sich überraschend auskunftsfreudig im Zeugenstand zeigten. Danach fügt sich das Puzzle bislang wie folgt zusammen: Die beiden Streifenbeamtinnen fahren in ihrem Mercedes Vito über die Mühlenstraße und passieren die Verkehrskontrolle, der die beiden Kollegen gerade Vitalij K. unterziehen. Das Anhaltezeichen des 29-Jährigen, der später angeschossen wird, sieht die ältere Polizistin auf dem Beifahrersitz gar nicht, die jüngere am Steuer interpretiert es als Gruß, und grüßt zurück.

Zivilistin fährt Beamtinnen durch die Gegend

"Dann habe ich aber im Außenspiegel gesehen, dass der Angeklagte etwas geworfen hat, der Kollege die Arme hochgerissen hat", sagte die 32-Jährige. Sie habe sofort angehalten, beide Frauen stiegen aus dem Auto, um den Kollegen gegen den Widerstand des Ennepetalers beizustehen. Dann der erste Schuss. Die 37-jährige Beifahrerin läuft vom Geschehen weg, geht vor der Motorhaube des Mercedes in Deckung. Die 32-Jährige sieht nach eigener Aussage noch wie ihr niedergeschossener Kollege auf dem Boden liegt, versteckt sich auch hinter der Motorhaube.

Hier endet die Aussage der Jüngeren, laut ihrer älteren Kollegin hätten die beiden dann entschieden, weiter vom Tatort, an dem immer noch geschossen wurde, zu flüchten. Nach etwa 100 Metern trafen sie auf einen Pkw, in dem die Frau saß, deren Zeugenaussage das Thema überhaupt erst auf die Tagesordnung beförderte. Sie hielten den Wagen an, stiegen ein, wiesen die Frau an, zu wenden und ließen sich mehrere hundert Meter über die Mühlenstraße, und die Drehbank weiter in Nebenstraßen fahren. Weil sie beim Verlassen ihres Streifenwagens kein Funkgerät mitgenommen hatten, riefen sie nun über das Mobiltelefon der Frau bei der Kreisleitstelle an und informierten über die Vorfälle. Da hatte aber bereits der 23-Jährige Polizist, dessen Kollege angeschossen wurde, alles über Funk mitgeteilt.

Vorgesetzter erinnert sich an überforderte Frauen

Das Duo ließ sich nun von der Frau in ihrem Pkw zurück zum Tatort fahren. Später setzte der Dienstgruppenleiter sie ein, um eine Straßensperre an der Mittelstraße vor der Hauptstelle der Sparkasse aufrecht zu erhalten. Auch wenn ihre Fahnenflucht an dem Abend nicht thematisiert wurde, so schienen sie zumindest auf ihren Vorgesetzten einen überforderten Eindruck zu machen. Dieser sagte vor Gericht: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass die noch vernünftig handeln können, wenn sie auf die Täter treffen."

In der Kreispolizeibehörde war das Verhalten der Frauen natürlich im Kollegenkreis ein großes Thema. Sie sind mittlerweile beide innerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises in andere Direktionen versetzt worden. Doch in die offiziellen Akten zum Fall Vitalij K. hielt der Vorgang keinen Einzug. Entsprechende Berichte forderte die Vorsitzende Richterin noch am Montag telefonisch beim Leiter der zuständigen Mordkommission an.

Sehr wohl jedoch wird das Verhalten der beiden Frauen in einem weiteren Verfahren ausführlich thematisiert werden. Denn die Staatsanwaltschaft Hagen hat bereits am 5. Oktober des vergangenen Jahres Anklage gegen die Polizistinnen erhoben. Ende April werden sie sich vor dem Schöffengericht des Schwelmer Amtsgerichts wegen gemeinschaftlicher versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es ihre Pflicht gewesen wäre, ihren Kollegen beizustehen. Durch ihre Flucht hätten sie billigend in Kauf genommen, dass diese schwer verletzt werden.

Prozess geht weiter

Mit diesem Wissen stellt sich natürlich auch die Frage: Wie hätte sich der Einsatz entwickelt, wenn die beiden Beamtinnen den Kollegen geholfen oder den Flüchtenden verfolgt hätten? Diese wird aber mit Sicherheit nicht eindeutig beantwortet werden können. Wenn das Verfahren vor dem Hagener Landgericht fortgesetzt wird, soll auch wieder die angeklagte Tat des Vitalij K. im Mittelpunkt der Verhandlung stehen.