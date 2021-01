Postdienste künftig in Partnerfiliale im Schwelm-Center

Schwelm Die Deutsche Post gibt ihren Standort Hauptstraße in Schwelm auf. Partnerfiliale soll am 23. Februar im Schwelm-Center eröffnet werden.

Schwelm. Was sich bereits seit langem abgezeichnet hat und wir in einem Bericht im Oktober 2020 thematisiert haben, steht nun fest. Die Filiale der Post am Ende der Fußgängerzone, Hauptstraße 85-87, ist bald Geschichte. Mitte Februar wird sie geschlossen. Die gute Nachricht: Der gelbe Riese hat Ersatz gefunden. Im Schwelm-Center, Untermauerstraße 19-23, nur wenige Hundert Meter vom jetzigen Standort entfernt, eröffnet am 23. Februar eine neue Partnerfiliale der Post, die die bisher erbrachten Dienstleistungen an anderer Stelle anbieten wird.

Postbank-Tage in Hauptstraße gezählt

Von der Schließung betroffen sind auch die Kunden der Postbank. Deutsche Post DHL und Postbank sind zwar jeweils eigenständige Unternehmen, aber bisher an Standort Hauptstraße unter einem Dach mit ihrem Services vertreten. „Ich kann Ihnen noch keinen konkreten Termin für die Schließung der Filiale geben, die Planungen laufen noch“, sagt Oliver Rittmaier, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Postbank mit Sitz in Bonn, auf eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung. Die Postbank, die mittlerweile zur Deutschen Bank gehört, verspricht jedoch sich zu melden, wenn der Schließungstermin der Filiale in Schwelm und die Alternativen für die Postbank-Kunden feststehen.

Einen Schritt weiter ist da schon die Deutsche Post DHL Group. „Unsere Kundinnen und Kunden werden weiterhin postalische Dienstleistungen im Zentrum der Stadt in Anspruch nehmen können. In der Partnerfiliale im Schwelm-Center wird es unter anderem wieder den Service der Postfachanlage geben. Über die weiteren Leistungen und Öffnungszeiten informieren wir zur Eröffnung“, so Jessica Balleer von der Pressestelle in Düsseldorf.

Die Schließungspläne der Postbank-Filiale in Schwelm hatte ein Unternehmenssprecher bereits im Oktober gegenüber dieser Zeitung mit dem geänderten Kundenverhalten in Zeiten der Digitalisierung begründet. „Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang hat die Postbank beschlossen, die Filiale in Schwelm zu schließen“, so damals Ralf Palm von der Postbank-Pressestelle.

Spannende Post-Geschichte in Schwelm

Ein kurzer Abriss zu spannenden Post-Geschichte in Schwelm. Die hat nach einer Recherche von Jürgen Kuss eine lange Historie. In einem Vortrag, den er auf Einladung des Vereins für Heimatkunde im August 2015 hielt, zeichnete der frühere Kulturamtsleiter der Stadt die wichtigsten Stationen nach. Die erste urkundliche Erwähnung einer Schwelmer Poststelle führt in den Dreißigjährigen Krieg. Die ersten Dokumente, in denen ein kaiserlicher Postreiter zur Zeit des 30-jährigen Krieges erwähnt wird, verweisen auf dem Winterberg (Posthalter auf Postheide). Seine Witwe hießt 1643 die „Posthaltersche“. Posthalter waren oft Privatleute mit Pferden oder Kutschen, die sie an die Post vermieteten. Nicht wenige dieser Posthalter betrieben noch Gasthäuser.

Um 1679 besaß Schwelm schon ein eigenes Postamt, 1701 stand ihm ein königlich-preußischer Postverwalter vor, der ab 1723 den Titel eines Postmeisters trug. Das Amt befand sich am Alten Markt und wurde vom königlichen Postverwalter Kohlgärtner geleitet.

1713 war der Postkurs Bielefeld – Unna – Schwelm eingerichtet worden. 1723 schlossen die Thurn und Taxis und die preußische Post in Wesel einen Postvertrag, in dem man die gegenseitigen Interessen abgrenzte und sich Hilfe zusagte. Für Schwelm war dieser Vertrag sehr wichtig, denn er sicherte den Anschluss nach Wuppertal, Düsseldorf und Köln.

Inzwischen war das Postamt im Jahr 1722 vom Alten Markt in das sogenannte Bouchsein‘sche in der Bahnhofstraße verlegt worden, wo es bis zum Jahr 1789 blieb. 1786 gehörte Schwelm neben Hamm, Iserlohn, Lippstadt, Lünen und Soest zu den sechs preußischen Postämtern in der Grafschaft Mark.

1782 richtete die preußische Regierung eine Fahrpostlinie ein, die Hamm mit dem Grenzpostamt Schwelm verknüpfte. Es war eine Verbindung der Handelsplätze Hamm, Kamen, Iserlohn, Hagen, Schwelm, Langerfeld und Elberfeld. Sie hatte in Elberfeld Anschluss an die Taxsischen Posten aus Düsseldorf, Köln und Aachen.

Schwelms Postamt um 1800 war Direktion fast aller sauerländischen Posten. Die Straßen waren schlecht. Das dürfte der Grund zur Anlegung einer neuen Straße gewesen sein, die Schwelm berührte. Sie führte von Hagen über Gevelsberg (Strückerberg) Schwelm, Langerfeld nach Elberfeld. Es handelte sich um eine sogenannte Kunststraße, also eine Straße mit Fahrbahndecke. Diese Chaussee war eine der ersten Kunststraßen in Preußen – ein „klassisches Straßenbauprogramm“, so Jürgen Kuss.

Um 1840 gehörten zur großen Schwelmer Posthalterei 11 Postillione und 40 Pferde. In Langerfeld fand der Wechsel zwischen den bergischen und den preußischen Posten statt. Durch die Erbauung der Bergisch-Märkischen Eisenbahn 1847 hat die Schwelmer Posthalterei viele Aufträge für den Personen- und Güterverkehr mit Pferdeposten verloren, der dann 1870 völlig eingestellt wurde. Das Schwelmer Postamt hielt bis 1924 noch Pferde.

Von 1879 bis 1916 war die Schwelmer Post in der Schulstraße untergebracht. Am Gebäude erkennt man noch den alten Reichsadler der Kaiserlichen Post. Dann folgte die lange Zeit des Postamtes an der Bismarckstraße/Schulstraße, mit dessen Bau 1914 begonnen wurde.

Beim Postamt Schwelm waren 1979 80 Mitarbeiter beschäftigt. Für die Postversorgung der damals 14.390 Haushalte wurden eingesetzt: 22 Ortsbriefzusteller, 3 motorisierte Landzusteller, 5 motorisierte Paketzusteller, 2 motorisierte Telegramm- und Eilzusteller und 1 motorisierter Briefkastenleerer. 2003 zog die Post an die Hauptstraße (früher Ladenlokal Otto Mess). Die Ansiedlung des DHL-Verteilerzentrums an der Rheinischen Straße ist die jüngste postalische Entwicklung in Schwelm.