Problem nur durch Zusammenarbeit zu bewältigen

Bevor Dr. Michael Peiniger, der selbst Physiker ist, beim Neujahrsempfang gemeinsam mit seinen Mitstreitern die Vision der Klimaneutralität für den TuS Ennepetal unter dem Motto „Pro Zukunft“ vorstellte, gab er einen kurzen Überblick über den Stand der Wissenschaft hinsichtlich des Klimawandels.

„Es ist wichtig, klarzumachen, dass wir in ein Problem hineinlaufen“, so Peiniger. Seine Botschaft sei, dass es nicht helfe zu jammern. „Es ist noch nicht zu spät, und es gibt schon heute die technischen Lösungen, dazu muss aber die Weltgemeinschaft als starkes und untereinander faires Team auftreten“, so Peiniger. Der Klimawandel betreffe eben nicht nur die, die sich nicht an Regeln halten, sondern die Erde insgesamt. „Wir müssen daher alle zusammenarbeiten.“