Propstei St. Marien erfindet in Schwelm Gemeindearbeit neu

Die Propstei St. Marien Schwelm-Gevelsberg-Ennepetal stellt die Weichen für die Zukunft. Das geschieht im sogenannten Pfarreientwicklungsprozess (PEP). Alle Tätigkeitsfelder in den drei Städten sind davon betroffen. Die Steuerungsgruppe hat die Umsetzungsphase in einem Zwischenbericht festgehalten, der den Stand auf den Gebieten der pastoralen, wirtschaftlichen und Pfarrei- und prozessbezogenen Entwicklungen wiedergibt.

Pastorale Entwicklungen

Die pastoralen Aufgaben werden auf verschiedene Arbeitsgruppen (AGs) aufgeteilt. Die AG Ehrenamt will das Ehrenamt attraktiver machen, den Grad der Vernetzung ausbauen durch propsteiweite Treffen oder einen Ehrenamtsstammtisch. Als erstes Projekt will die AG zu einem propsteiweiten Danke-Tag am 15. August auf Gut Braband einladen.

Die AG Glaube hat eine Umfrage unter den Kirchenbesuchern gestartet, um zu erfahren, was der Bedarf der Gläubigen vor Ort ist. Anfang Februar 2020 will die AG Jugend erneut tagen. Ziel ist die Optimierung der Jugendarbeit auf Gemeinde- und Propsteiebene mit dem Ziel, neue junge Menschen zum Mitmachen zu bewegen unter Wahrung der Identität bestehender Gruppen.

Die AG Liturgie hat zwölf Projekte definiert (u.a. Gottesdienste, Beteiligung des Ehrenamts in allen Bereichen, Rückbau der Gottesdienste an allen Orten, usw.). Durch die umfangreiche Aufgabenstellung ist aber schon jetzt klar, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann.

Die AG Musik hat sechs Themenfelder benannt, wobei das Singen aus Liederbüchern höchste Priorität hat. Die AG Öffentlichkeit bringt die propsteiweiten Nachrichten wöchentlich auf den Weg und will zweimal jährlich eine Propsteizeitung herausbringen. Die AG St. Martin hat nach dem Umzug der kroatischen Gemeinde nach Schwelm und der Weiterverwendung des Inventars der Kirche (u.a. sind Einrichtungsgegenstände einer katholischen Gemeinde in Kroatien überlassen worden) ihre Arbeit abgeschlossen.

Die AG Zukunft St. Engelbert/Liebfrauen (Gevelsberg) lotet Gemeinsamkeiten zwischen beiden Standorten aus, ist sich aber auch noch nicht einig, ob die Weichenstellung für die Zukunft beider Standorte nicht Sache des Gemeinderats sei. Ähnliche Themenfelder bearbeitet der AG Zusammenarbeit Herz Jesu/St. Johann Baptist (Ennepetal). In diesem Jahr startet er mit der Intensivierung der ökumenischen Kontakte. Ab 2024 ist geplant, die Gestaltung und Durchführung der Veränderungsprozesse dort zu begleiten, inklusive eines Abschiedes, der gegebenenfalls ansteht.

Wirtschaftliche Entwicklung

Seit Beginn des Pfarreientwicklungsprozesses sind drei Stellen im Bereich Küster, Hausmeister, Kirchenmusiker und Sekretariat gestrichen worden. Die notwendige Arbeit konnte z.T. durch die Verteilung auf andere Beschäftigte aufgefangen werden, z.T. aber auch nicht wieder ergänzt werden, z.B. im Bereich der Musik. Auch führt die Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen zu Ärger und Anfragen in den Gemeinden. Durch großes Engagement der Ehrenamtlichen konnten bisher größere Pannen verhindert werden, die Veränderung ist aber für alle spürbar und nicht immer zufriedenstellend gelöst.

Mit der Entwicklung des Gebäudebestands befasst sich die AG Immobilien. Der Standort St. Martin besteht aus der Kirche, dem Pfarrhaus und der Kita (zweizügig). Im Votum ist festgelegt: „Die Kita St. Martin ist zu erhalten, bzw. kann bei einem Verkauf des Grundstückes ggf. sogar noch aus- bzw. neu gebautwerden“.

Für den Standort Liebfrauen wurden auch bereits erste Gespräche mit einem Investor geführt. der die Kirche als Gebäude erhalten und intern umbauen möchte. Hier werden 2020 weitere Gespräche erwartet.

Das ehemalige Pfarrhaus an Herz Jesu (Ennepetal) wird weiterhin als Gemeindebüro genutzt. Die geplante Vermietung der Wohnungen dort ist bisher daran gescheitert, dass nur mit einem zeitlich befristeten Mietverhältnis gerechnet werden kann. Bisher besteht die Planung, das Gebäude für die Umbauphase von Herz Jesu für Gemeindeveranstaltungen zu nutzen und anschließend das Büro in einen Neubau zu integrieren.

Der Entwicklungsprozess

Propsteimitglieder aus allen fünf Gemeinden in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg beteiligen sich in der Vielzahl der Arbeitsgruppen. Im Bereich Herz Jesu (Ennepetal) wird es ab 2025 spannend, wenn die baulichen Veränderungen dort anstehen. Im Gemeindebereich Herz Jesu hat sich im September 2019 ein Förderverein gegründet, der die Finanzierung der Kirche Herz Jesu über den Zeitraum 2025 sicherstellen will. Aus der Steuerungsgruppe wurde bereits der Wille zur einvernehmlichen Zusammenarbeit signalisiert, ebenso von Mitgliedern des Vereins-Vorstandes. Aktuell gibt es aber noch keine konkreten, vom Votum abweichenden Finanzierungspläne. Es zeichnet sich ab, dass der Beschluss des Immobilienplanes im März 2020 fertig ist.