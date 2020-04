Psychologe aus Schwelm: „Nähe ist ein persönliches Gefühl“

Schwelm. In der Corona-Krise ist Social Distancing angesagt. Doch der Psychologe Jürgen Okrongli aus Schwelm sieht die Chance, Nähe neu zu definieren.

Die Auswirkungen der Kontaktsperre im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bekommt wohl ein Jeder im täglichen Leben zu spüren, Klein wie Groß. Wir lernen oder arbeiten zuhause, sind häufiger alleine und suchen Beschäftigung. Was macht das mit uns und wie können wir mit dieser ungewohnten Situation umgehen? Jürgen Okrongli ist seit mehr als 30 Jahren Psychologischer Psychotherapeut mit eigener Praxis in Schwelm. Im Interview erzählt er, wie Nähe trotz Abstandhalten möglich ist.

Bis zum 3. Mai sollen wir den Kontakt zu Menschen außerhalb unseres familiären Umfelds weiter meiden bzw. zumindest stark reduzieren. Laufen wir Gefahr, uns zu isolieren?

Bisher zeichnet sich das für mich noch nicht ab. Unter den neuen Bedingungen entstehen auch neue Kontaktsituationen. Ich beobachte das in meiner eigenen Nachbarschaft. Man ruft zum Beispiel vom Balkon runter auf die Straße. Es kommen deutlich positivere und lebendige Beziehungen zustande.

Welche Folgen kann die Kontaktsperre für Kinder und Jugendliche haben? Viele soziale Aktivitäten fallen ja jetzt weg...

Erwachsene sind immer Vorbilder. Strahlen sie Ruhe aus und drehen sie nicht durch, sind auch keine Folgen für die Kinder zu befürchten. Kinder und Jugendliche sind oft flexibler als wir Erwachsenen. Jetzt geht es darum, wie flexibel die Eltern sind. Sie müssen sich neue Ideen überlegen, was man innerhalb und außerhalb der Wohnung machen kann. Erwachsene, die vorher schon kreativ waren, sind es jetzt noch mehr. Als das mit den Regelungen losging, habe ich gedacht, das ist wie eine große Psychotherapie. Denn man lernt, dass es für eine Situation nicht nur eine Lösung gibt, sondern so viele wie ich Fantasie habe. Dieser Lernprozess läuft gerade in einer Schnelligkeit ab, wo es sonst anderthalb Jahre Therapie für braucht.

Viele Familien wollen die Großeltern schützen und schränken daher den Kontakt zu ihnen ein. Was bedeutet das für die Beziehung zu den Enkelkindern?

Wo es eine enge Bindung gibt, ist das für die Älteren natürlich sehr schwer, weil sie werden die Kurzen vermissen – und umgekehrt genauso. Aber auch da kann man sich Lösungen einfallen lassen. Ich habe letztens im Fernsehen gesehen, wie Großeltern an einem Tisch auf Campingstühlen mit ihren Kindern und Enkeln sprachen, scherzten, während die im geöffneten Fenster lagen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Abstand zu halten und trotzdem zusammen zu sein. Nähe ist nicht eine Frage von Zentimetern, sondern ein sehr persönliches Gefühl, den anderen zu mögen.

Viele Menschen arbeiten im Home Office. Welchen Einfluss kann das auf die Motivation haben?

Die spontane Kommunikation, die der kurzen Wege, Gestik, Mimik, wird deutlich gemindert. Man muss mehr auf Telefonate oder Videokonferenzen zurückgreifen. Das ist kommunikativ gesehen eine Notlösung. Es verlangt auf jeden Fall ein Mehr an Disziplin und eigener Motivation. In der Psychologie nennt man das „intrinsische Motivation“, was bedeutet, wie viel man sich aus sich selbst heraus motivieren kann. Eine hohe intrinsische Motivation ist ein starker Motor, um durch Krisen zu gehen.

Kann es gefährlich sein, wenn das Wohnzimmer nun zum Arbeitszimmer wird, sich also Berufliches und Privates räumlich vermischen?

Das hängt davon ab, wie sehr jemand Privates vom Beruflichen trennen kann. Wir haben zum Beispiel unsere Praxis unten im Wohnhaus. Ich kann also ‘eben mal’ runter gehen, wenn ich noch etwas nachschauen muss. Es muss aber klar sein, wo was geschieht. Wenn die Räumlichkeit eingeschränkt ist, sollte man zeitliche Trennungen einrichten. Das heißt, der Raum ist zu einer bestimmten Zeit ein Arbeitszimmer, alles andere dann ist privat.

Wer viel Zeit allein verbringt, kommt schnell ins Grübeln. Kann das Angstgedanken begünstigen?

Ängste haben verschiedene Gesichter. In meiner Praxis sind Angstpatienten, die aus Angst vor anderen Menschen lange sehr zurückgezogen gelebt haben. Die sagen, weil sie das ja kennen, das mache ihnen jetzt viel weniger aus. Andere, die es gewohnt sind, immer viele um sich herum zu haben und jetzt Alleinseinsängste entwickeln, werden unter diesen Umständen mehr leiden.

Was kann man dagegen tun? Wie kann man sich alleine zuhause ablenken?

Indem man sich unterschiedliche Aufgaben gibt mit klarer, zeitlicher Struktur. Ich höre von meinen Patienten sehr oft, dass sie jetzt alte Hobbies oder To-Do-Listen ausgraben. Das habe ich auch gemacht. Ich war neun Jahre lang Redakteur bei einem Sportmagazin. Ich habe mir alte Beiträge aus der Garage geholt, sie in ein neues Format gebracht und auf Facebook geteilt. Das gab jetzt schon einige Brücken zu alten Kontakten. Ablenkung ist in diesen Zeiten sehr wichtig.

Trotzdem: Wenn ich ein Mensch bin, der immer Hummeln im Hintern hat, ist das wahrscheinlich jetzt weniger von Vorteil, oder?

Wir leben ja in schnelllebigen Zeiten und da geht vielen Menschen die Geduld verloren. Die ist aber jetzt in dieser Phase die absolute Nummer 1. Wenn man genügsam ist, ist das ein echter Gewinn. Diejenigen, die immer etwas zu tun haben müssen, drehen am Rad.

Warum fällt es uns eigentlich so schwer, allein zu sein?

Weil wir ähnlich wie Wölfe Rudeltiere sind. Es gibt zwar auch die einsamen Wölfe, aber ich weiß nicht, wer die mal gefragt hat, ob die glücklich sind.

Das heißt, eine Zeit lang in Quarantäne zu sein, bekommt uns nicht so gut?

Das lässt sich nicht so leicht beantworten. Es hängt davon ab, wie psychisch stabil man ist und ob man die Notwendigkeit verstehen und akzeptieren kann.

In Italien musizieren ja die Menschen auf ihren Balkonen. Auch in Deutschland gibt es vereinzelt solche Balkonkonzerte. Was können solche Aktionen bezwecken?

Das hängt immer von der eigenen Mentalität ab. Menschen, die es immer geliebt haben, zu singen, zu tanzen, sich viel zu bewegen, suchen in der Krise auch nach Wegen dorthin. Wenn ich mit mehreren singen will, dann mache ich eben die Tür oder das Fenster auf und es singen alle. Das schafft ein hohes Gemeinschaftsgefühl wie in einem Chor – und zeigt uns, wie vielfältig die Möglichkeiten sein können.