Rotaract-Club Gevelsberg startet virtuellen Tafelladen

Einmal in der Woche warten nahezu an die 100 Menschen, die sich aufgrund ihrer Lebenssituation die notwendigsten Lebensmittel nicht leisten können, auf die Öffnung der heimischen Tafelläden. Durch die freundliche Atmosphäre und die entsprechende Aufmerksamkeit der ehrenamtlichen Helfer erfahren sie dabei auf gewisse Art und Weise ein kleines Einkaufserlebnis, welches sie für einen kurzen Moment etwaige Nöte, Ängste und Sorgen vergessen lässt. Doch aufgrund der Corona-Krise sind die Tafelläden in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal zu.

Strenge Auflagen

Die notwendig gewordenen strengen Auflagen haben den Betrieb in diesen Versorgungseinrichtungen zum Erliegen gebracht. Daher ist es von großer Wichtigkeit, dass innerhalb der Bürgerschaft eine Spendenbereitschaft für die Tafelläden erhalten bleibt.

Denn ohne die großzügige Spenden von Institutionen, Organisationen, Vereinen, Lebensmittelmärkten, Bäckereien, Gastronomiebetrieben sowie zahlreichen Privatpersonen könnte solch ein Tafelladen überhaupt nicht existieren. Und genau an dieser Stelle wollen nun die Mitglieder vom Rotaract-Club Gevelsberg schnell und unbürokratisch Abhilfe schaffen. Und zwar mit ihrem „Virtuellen Tafelladen“, bei dem jeder gespendete Euro in die überbrückende Versorgung der Schwächsten in unserer Gesellschaft mit Gutscheinen fließt.

Infobox Weitere Hintergründe im Video erklärt Der Rotaract-Club Gevelsberg informiert auch auf seiner Internetseite unter der Adresse www.gevelsberg.rotaract.de über die Aktion „Virtueller Tafelladen“. Hier gibt es viele weitere Informationen. In einem Video werden alle Hintergründe zu der Aktion anschaulich erläutert. Auch wer spenden möchte, findet hier weitergehende Informationen bezüglich des entsprechenden Spendenkontos.

Diese werden direkt über die Tafelladen-Verantwortlichen zielgerichtet verschickt und können umgehend bei lokalen Einzelhändlern eingelöst werden. Dem aber nicht genug; man geht sogar noch einen Schritt weiter. Und zwar mittels einer spielerischen Ergänzung. Unter dem Motto „Wir für Kinder“ veranstaltet der Rotaract--Club Gevelsberg bereits seit 2018, in Zusammenarbeit mit den beiden hiesigen Rotary-Clubs und dem Team von „Fit-mit-Thorge“, die Gevelsberger Spaß-Rallye.

Dabei begeben sich einzelne Teams auf eine spannende Spurensuche, die mit unterschiedlichen Aufgaben aufwartet. Gefragt ist eine Kombination aus Willensstärke, Intelligenz, Geschicklichkeit, Taktik und vor allen Dingen Teamfähigkeit. Ein Spiel- und Spaßevent, welches aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aber virtuell stattfindet.

Jede Woche wird auf der Facebookseite www.facebook.com/spassrallye ein Foto von einem Ort in Gevelsberg gepostet, den es zu finden gilt. Dabei ist es egal, wann oder von wo aus man startet. Allerdings muss man die angeordneten Schutzmaßnahmen beachten. „Lauft nicht in Gruppen und haltet Abstand zu anderen Personen.“ Wer den Ort entdeckt hat, sollte ein Selfie machen und dieses mit dem Hashtag „virtuellespaßrallye“ bei Facebook posten.

Bewegung für guten Zweck

Durch diese Aktivität soll die Zahl der Unterstützer wachsen und Sponsoren sollen spenden. Solch eine Aktion mache nicht nur Spaß und bringe einen in Bewegung, sie verfolge letztendlich auch den guten Zweck. „Und zusammen kann man etwas bewirken, um die Zeit ohne Tafelläden zu überbrücken“, sagten die Mitglieder vom Rotaract-Club Gevelsberg abschließend.