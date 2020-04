Rotarier spenden Gutscheine für Tafelläden

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg. 105 Gutscheine zu Ostern in der Corona-Zeit. Die Rotary-Clubs und der Rotaract-Club unterstützen die Tafeln in Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm.

Die Rotary-Clubs und der Rotaract-Club im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis unterstützen die Tafeln der drei Städte Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm mit 105 Gutscheinen zu Ostern in der Coronakrise.

Schnell war allen drei Präsidenten der Clubs (Britta Voss, Rotary-Gevelsberg-Engelbert/ Karl Raab, Rotary-Club Gevelsberg/Frieda Pawlick, Rotaract-Club Gevelsberg) klar, dass Hilfe für die geschlossenen Tafeln erfolgen muss. Viele Menschen auch in unserer Region sind auf die Unterstützung dieser Einrichtungen angewiesen und stehen durch die verordnete Schließung der Einrichtungen vor Problemen.

Durch das herrschende Begegnungs- und Versammlungsverbot können auch die sonst regelmäßigen Club-Zusammenkünfte dieser Tage nicht stattfinden. Es mussten neue Wege beschritten werden, um clubintern in Kontakt zu bleiben Die neue Technik hat sich da als sehr hilfreich erwiesen. Vor zehn Tagen fand das erste Videomeeting statt, dann waren schnell Mitstreiter für das Projekt in den Clubs gefunden, die in einer zweiten Videokonferenz am letzten Mittwoch die Einzelheiten besprachen und Aufgaben verteilten. Die Vorstände der drei Clubs stimmten zügig dem Vorschlag zu, jeweils 35 Gutscheine à 30 Euro pro Stadt zu spenden. Die Verantwortlichen der Tafel bekamen diese schon zur Verteilung ausgehändigt. Die Anonymität bleibt gewahrt, nur sie kennen die Namen und haben nach dringendster Bedürftigkeit entschieden.

Ein großer Dank gilt auch der unkomplizierten Kooperation der daran beteiligten Märkte: Rewe Schürholz in Schwelm, Edeka Mader in Gevelsberg und Edeka Schlöder in Ennepetal.

Weitere Aktionen der Clubs zur Unterstützung der Tafeln und der von den Tafeln betreuten Menschen sind bereits in Planung.