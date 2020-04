Schulranzen für bedürftige Familien in Schwelm

Schwelm. Kein Kind in Schwelm muss auf einen Ranzen für die Einschulung verzichten. Dafür sorgt schon seit Jahren der Kinderschutzbund.

47 Kinder aus bedürftigen Familien haben in diesem Jahr einen Ranzen vom Kinderschutzbund Schwelm erhalten. „Durch die Kita-Schließungen mussten wir die Verteilung umorganisieren, aber wir konnten alle Tornister für die zukünftigen Erstklässler in die Einrichtungen bringen. Von dort werden die Tornister dann an die Kinder weiterverteilt. Wir wollten durch diese Aktion mit dazu beitragen, dass die jetzigen Vorschulkinder sich jetzt schon auf ihren Schulstart im August freuen können.“ berichtet Doris Mügge aus dem Vorstandsteam.

Durch die die unbürokratische Organisation trägt die Ranzenaktion des Kinderschutzbundes seit Jahren schon zu mehr Bildungsgerechtigkeit bei. Die Kinder aus bedürftigen Familien haben so einen besseren Start in ihre Schulzeit – und dass ohne Stigmatisierung. Denn die Kita-Leitungen melden dem Kinderschutzbund anonym den Bedarf an Ranzen ihrer Einrichtung. Über die Einrichtungen werden diese dann an die Familien verteilt. So ist die Hürde, diese Hilfe anzunehmen, bei den betroffenen Familien niedrig und kommt genau da an, wo sie auch dringend gebraucht wird – bei den Kindern.

Nur durch großzügige Spenden und Sponsoren ist diese Aktion möglich. Der Dank des Kinderschutzbundes gilt ihnen und besonders auch der Firma Trekkingstar, die seit vielen Jahren die Ranzenaktion unterstützt. So können die Kinder auch im nächsten Schuljahr 20/21 gut ausgerüstet in die Schule starten und sich jetzt schon darauf freuen.