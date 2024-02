Schwelm: Albaner kämpft gegen Abschiebung aus Deutschland

Schwelm Der Albaner will um keinen Preis in seine Heimat zurück. Er kämpft gegen seine Abschiebung. Nun wurde ein Urteil gefällt.

Seit dem 2. März vergangenen Jahres hätte sich ein Mann aus Albanien nicht mehr in Deutschland aufhalten dürfen. Ein eindeutiger Bescheid dazu war dem 32-Jährigen nachweislich zugegangen. Doch der Mann, der in Schwelm wohnt, will um keinen Preis in seine Heimat zurück.

Mit sämtlichen rechtlichen Mitteln versucht er, gegen seine Abschiebung vorzugehen. Am Ende ohne Erfolg. Statt einer Aufenthaltsgenehmigung flatterte dem 32-Jährigen ein Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz über 4500 Euro (90 Tagessätze zu je 50 Euro) ins Haus. Die 50 Euro Tagessatzhöhe waren mangels Angaben zum Einkommen des Mannes geschätzt worden.

Auch dagegen setzte sich der Albaner zur Wehr. Er legte Einspruch ein, und der Fall landete schließlich bei einer Strafrichterin im Amtsgericht Schwelm. Dort verlor sich der Angeklagte in ausschweifenden Erklärungen darüber, dass er bei vielen Behörden war und seine Familie doch hier in Deutschland lebe.

Unerlaubter Aufenthalt in Deutschland

Die Richterin musste den Mann auf den Kern der Verhandlung hinweisen. Nämlich, dass er nach Albanien zurückmüsse. „Er hat nicht verstanden, dass das Verfahren (bezüglich der Ausweisung, Anmerkung der Redaktion) abgeschlossen ist“, warf schließlich die Verteidigerin ein, um der Einlassung des 32-Jährigen ein Ende zu machen.

Etwas angeblich nicht richtig verstanden zu haben, war aus Sicht des Gerichts keine Entschuldigung für den unerlaubten Aufenthalt des Albaners in Deutschland.

Als die Verteidigerin merkte, dass das Verfahren weder mit Freispruch noch mit einer Einstellung enden würde, nahm sie für ihren Mandanten den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Damit bleibt es bei den 4500 Euro Geldstrafe.

Es ist die erste Strafe im Leben des Mannes, wie sein leerer Auszug des Bundeszentralregister zeigt.

