Schwelm: Baustelle im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord

Achtung Autofahrer: An zwei aufeinander folgenden Tagen wird eine Verbindung im Autobahnkreuz Wuppertal Nord voll gesperrt. Anschließend wird auf dem besagten Zubringer nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen, was auf der extrem stark befahrenen Strecke zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer führen wird.

In der Nacht von Mittwoch, 3. Juni auf Donnerstag, 4. Juni, sowie in der folgenden Nacht auf Freitag, 5. Juni, wird jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord die Verbindung von der A 46 aus Düsseldorf kommend auf die A 43 nach Münster komplett gesperrt. „Der Verkehr“, so teilt Markus Miglietti, Pressesprecher des Landesbetriebs Straßen NRW mit, „wird über die A1-Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld umgeleitet.“

Baustelle bleibt zwei Wochen

In den zwei betreffenden Nächten – so der Plan – wird die Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Hamm auf dem Zubringer A1/A43 eine neue Baustelle einrichten. Für zwei Wochen steht dem Verkehr auf dem Zubringer in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In dieser sogenannten Inselbaustelle wird im Bereich der Mittelpfeiler von dem Brückenbauwerk, über das die A 46 verläuft, je Fahrtrichtung eine neue Betonschutzwand gebaut. Die Mittelpfeiler, die die Last der Brücke tragen sind vergleichsweise schmal und bislang ausschließlich durch die Leitplanken geschützt.

„Die neue Betonschutzwand soll bei einem Unfall die Mittelpfeiler vor Schäden schützen“, teilt Markus Miglietti mit. Sollten beispielsweise Lkw-Fahrer die Kontrolle über ihre viele Tonnen schweren Wagen verlieren, passiert es oft, dass sie damit entweder die Leitplanken an den Autobahnen durchbrechen oder darüber hinausschießen. Je nach Wucht des Aufpralls und je nachdem wie viele Pfeiler in Mitleidenschaft gezogen würden, könnte die Statik des Brückenbauwerks, mit viel befahrenen Autobahnen oben wie unten, erheblich leiden.

Viele weitere Baustellen auf der Autobahn Auf den heimischen Autobahnen reiht sich seit Jahren e ine Baustelle an die nächste. Besonders stark betroffen von den zahlreichen, sehr aufwendigen Maßnahmen ist die A 1 zwischen dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord und dem Westhofener Kreuz. Hier laufen Brückensanierungen in Schwelm, in Gevelsberg und in Volmarstein. All diese Baustellen behindern bereits seit mehreren Jahren den Verkehr nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf den Straßen der neben der A 1 liegenden Städte.

Die Betonschutzwände, die ein solches mögliches Schreckensszenario eines Brückeneinsturzes vermeiden sollen, sind jeweils 120 Meter lang und 80 Zentimeter hoch. Straßen NRW investiert in den Schutz des Bauwerks 200.000 Euro aus Bundesmitteln.

Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen plant auch während der Corona-Pandemie weiter den Um- und Ausbau des Autobahnkreuzes Wuppertal-Nord. „Ziel ist eine leistungsstärkere Verknüpfung der drei Autobahnen im Kreuz (A 1/A 43/A 46)“, schreibt die Behörde dazu. Der 3,3 Kilometer lange Ausbauabschnitt ist mit höchster Priorität (Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung) im Bundesverkehrswegeplan eingestuft. Die Kosten für die Maßnahme liegen laut der letzten Schätzungen bei mehr als 75 Millionen Euro.

Bislang ist die A 1 an die A 46 über die Bundesstraße 326 angebunden. Der Verkehr an diesem viel befahrenen Knotenpunkt wird mit einer Ampel geregelt. Dies führt regelmäßig zu Rückstaus und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Teil der Ampelanlage liegt zudem hinter einer Kurve, was in der Vergangenheit zu einem erhöhtem Unfallrisiko geführt hat. Folge: Hier kracht es seit vielen Jahren immer wieder heftigst.

Mehr Sicherheit ohne Ampel

Das Ziel lautet, den Verkehr ohne Ampeln sicherer zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass er flüssiger läuft als während der vergangenen Jahrzehnte – vor allem aber in der jüngeren Vergangenheit, in der das Verkehrsaufkommen extrem gestiegen ist. Keine einfache Aufgabe: Weil die Verkehrswege im Kreuz auf unterschiedlichen Ebenen/Höhen liegen, müssen neun Brücken instandgesetzt oder neu gebaut werden.

„Um die Lärmbelastung für Anwohner zu minimieren, kommt im Bereich der Maßnahme unter anderem ein lärmmindernder Fahrbahnbelag zum Einsatz. Ferner sind hochabsorbierende Lärmschutzwände mit einer Höhe von bis zu acht Metern in Planung“, heißt von Seiten der Behörde und weiter: „Diverse Maßnahmen sollen die Eingriffe in die Natur ausgleichen.

So ist zum Beispiel die Renaturierung des Bachlaufs Stefansbecke geplant. Nicht mehr genutzte Straßen und Wege sollen entsiegelt, Waldbereiche von Nadel- in Laubbaumbestände umgewandelt werden.

Proteste gegen den Um- und Ausbau gibt es bereits so lange, wie es diese Pläne gibt. Doch bislang sieht alles so aus, als könne die Maßnahme umgesetzt werden. Es soll noch eine Bürgerinformation stattfinden. Zurzeit wird das Planfeststellungsverfahren vorbereitet.

Im Rahmen dieser Vorbereitung hat Straßen NRW festgestellt, dass einzelne Bauwerke nicht mehr ausreichend tragfähig sind. Daher müssen diese zum Teil zeitnah ersetzt werden. Es werden also weitere Sperrungen im Kreuz Wuppertal Nord folgen.