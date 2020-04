Schwelm: Bei verbotenem Treffen mit Drogen erwischt

Dieses unerlaubte Treffen in Corona-Zeiten wird mit Sicherheit ein Nachspiel haben. Als die Polizei die Versammlung auflösen wollte, fanden die Beamten Drogen.

Was war geschehen: Die Polizei erhielt am Mittwoch gegen 23 Uhr den Hinweis, dass sich auf einem Spielplatz an der Kaiserstraße eine größere Gruppe an Personen aufhalten soll. Bei Eintreffen der Streife versuchten zwei Personen zu flüchten, konnten aber durch die Beamten aufgehalten werden. Auf dem Spielplatz entdeckten die Beamten dann Drogenutensilien. Außerdem lagen vor den Füßen eines 22-jährigen Gevelsbergers ein Joint und ein Tütchen Marihuana. In seiner mitgeführten Tasche fanden die Beamten einen hohen Bargeldbetrag in einer drogenhandelstypischen Stückelung.

Der 22-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Gegen die anderen sieben Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung gefertigt.