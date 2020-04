Schwelm: Dacho sucht nach Lösungen fürs Heimatfest

Schwelm. In der Corona-Zeit meldet sich die Dacho zu Wort. Gemeinsam mit den Nachbarschaften suche man nach Lösungen fürs Heimatfest. Es gebe erste Ideen.

Angesichts der besonderen Situation und wegen der anhaltenden Corona-Pandemie geht die Dacho nun mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit.

In einem Schreiben „an alle Freundinnen und Freunde des Schwelmer Heimatfestes“ teilt die Dacho-Vorsitzende Christiane Sartor mit: „In dieser doch sehr unruhigen Zeit ist es auch für uns Nachbarschaften schwierig herauszufinden, wohin der Weg uns in diesem Jahr noch führen wird. Normalerweise organisieren wir um diese Zeit unsere nachbarschaftlichen Osterfeuer und erste Sommerfeste, um unserer Beiträge für den Heimatfestzug finanzieren zu können. Nun erleben wir die Sorgen und Nöte vieler Menschen – auch in unseren Reihen – die von der Situation stark betroffen sind.“

Menschen zusammengerückt

Die Lage habe auch die Menschen innerhalb der Dacho enger zusammenrücken lassen. Gemeinsam sei man dabei, Wege zu finden, wie man die Situation am besten meistern kann. Dazu erklärte die Vorsitzende Christiane Sartor: „Die 13 Schwelmer Nachbarschaften überlegen und planen gemeinsam mit dem Dacho-Vorstand, welche Möglichkeiten wir trotz der ,Corona-Situation’ haben, und suchen zusammen nach Lösungen, wie wir unser Heimatfest 2020 trotz aller zu erwartenden Hürden gestalten können. Wir möchten alle Möglichkeiten ausschöpfen, um im September das Heimatfest feiern zu können“.

Es gebe schon konkrete Ideen: Über die werde die Dacho zu einem späteren Zeitpunkt informieren, denn, so Christiane Sartor: „Momentan sprechen wir uns in erster Linie gegenseitig Mut zu“. Und sie betont: „Das Wichtigste bei all unseren Gedanken ist und bleibt der Wunsch, gesund zu bleiben. Noch sind wir es und wünschen es auch Ihnen.“

In diesem Sinne wünsche sie allen und trotz der unschönen Umstände „alles erdenklich Gute und schöne, ruhige und gemütliche Osterfeiertage. Bleiben Sie gesund oder werden sie es bitte.“

Christiane Sartor wünscht im Namen aller 13 Nachbarschaften und des Dacho-Vorstandes allen ein frohes Osterfest.