Schwelm: Das sind die beliebtesten Baby-Namen 2020

Die beliebtesten Baby-Vornamen 2020 für Schwelm stehen fest. Vorjahressieger Mia und Leon sind vom Thron gestoßen.

Ben gilt seit langem als Topfavorit bei den Vornamen, hat er doch in den zurückliegenden Jahren bundesweit immer ganz oben gestanden. Doch in der Beliebtheitsskala bei den Schwelmer Eltern stand der Vorname schon 2019 abgeschlagen nur auf dem neunten Platz. Selbst Paul, Max, Elias und Anton wurden damals häufiger gewählt. Was sie alle eint: Keiner dieser Jungen-Namen hat es 2020 überhaupt in die Schwelmer Top-Ten geschafft.

Das Rennen bei den Jungen machte im vergangenen Jahr vielmehr Milan. Der "Liebe" oder "Nette", so die Bedeutung des Namens, ist in der Gunst der Eltern noch einmal nach oben geklettert und belegt nach Platz zwei in 2019 nun Rang eins der "Hitliste" der beliebtesten Baby-Vornamen in Schwelm. Zweitbeliebtester Vorname war 2020 Felix (2019 noch auf Platz 10), gefolgt von Noah, Louis, Noel, Adam, David, Finn, Fynn und Mohammad.

Auch bei den Mädchen-Namen hat sich in Schwelms Top-Ten einiges getan. Mia, 2019 noch der beliebteste Baby-Vorname, hat es wie das männliche Pendant Leon im vergangenen Jahr nicht einmal mehr unter die ersten zehn geschafft. Stattdessen machte Emilia, die Eifrige, die Starke oder die Hübsche, so einige der Namensbedeutungen, 2020 das Rennen. Emilia landete im Jahr zuvor - wie schon 2020-Sieger Milan - bereits auf Platz zwei.

Zweite in der Hitliste der beliebtesten Vornamen 2020 in Schwelm wurde Emma, gefolgt von Anna, Lia, Ella, Leni, Mila, Amelie, Ayla und Emily.

Doch es gibt noch mehr interessante Informationen, die aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes der Stadt hervorgehen. Hier der Überblick:

Geburten und Sterbefälle

Das Schwelmer Standesamt verzeichnet für 2020 insgesamt 790 Geburten. Dies sind weniger als im Jahr zuvor (805) und nahezu gleich viele wie im Jahr 2018 (789 Geburten).

Gesunken ist in Schwelm die Zahl der Sterbefälle. Im vergangenen Jahr waren es 649, gegenüber 678 in 2019 und 713 im Jahr 2018.

Was die Zahl der Eheschließungen betrifft, die sich ebenfalls in der Standesamt-Statistik wiederfinden, musste man im Corona-Jahr 2020 ohnehin von weniger Trauungen ausgehen. Die Vorgaben zum Schutz vor einer Verbreitung der Pandemie haben viele Hochzeitspläne durchkreuzt bzw. zunichte gemacht. Daher überrascht es nicht, dass es 2020 in Schwelm weniger Trauungen gab als 2019. Überraschend ist vielmehr, dass es mit 163 nur drei weniger waren als im Jahr zuvor. Den viel größeren Satz nach unten machten die Eheschließungs-Zahlen in den Jahren zuvor. 2018 hatten sich in Schwelm insgesamt 191 Paare getraut, das waren immerhin noch 25 mehr als im Jahr darauf.

Einwohnerstatistik

Gute Nachricht vom Meldeamt: Die Stadt konnte im vergangenen Jahr ihre Einwohnerzahl weiter "ausbauen". Schwelm steht kurz davor, die Marke von 30.000 zu "knacken". Insgesamt 29.705 Menschen waren 2020 in der Kreisstadt gemeldet (28.985 mit Hauptwohnsitz und 720 mit einer Nebenwohnung). Zum Vergleich: 2019 zählte Schwelm 29.566 Einwohner und im Jahr davor insgesamt 29.539. Die Erschließung neuer Wohngebiete in den vergangenen Jahren und der Zuzug insbesonderer junger Familien haben den Aufwärts-Trend ermöglicht.

Von den 28.985 Menschen, die 2020 in Schwelm ihren Hauptwohnsitz hatten sind übrigens 14.956 weiblich (52 Prozent) und 14.029 männlich.

Der Zuwachs ist auch bei den Zuzügen und Abmeldungen abzulesen. 2020 hatten sich 1430 Personen erstmals beim Schwelmer Einwohnermeldeamt registrieren lassen (2019: 1691). Dort abgemeldet hatten sich im gleichen Zeitraum 1270 (2019: 1329).

Ausländische Mitbürger

Leicht erhöht hat sich die Zahl der ausländischen Mitbürger, die in Schwelm ihren Hauptwohnsitz haben. 2020 waren insgesamt 4143 Personen bei der Stadt gemeldet. In den Jahren zuvor waren es 3996 (2019) und 3819 (2018).

Mit 806 Personen ist die Gruppe der Türken dabei nach wie vor die größte, gefolgt von Syrern (527), Griechen (369), Italienern (268) und Polen (172). An dieser Reihenfolge hat sich in den vergangenen drei Jahren nichts geändert.