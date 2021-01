Schwelm: Diebe stehlen Spielekonsole

Einbrecher sind in eine Wohnung an der Hauptstraße in Schwelm eingedrungen. Ihre Beute: eine Sony-Spielekonsole.

Schwelm Die Täter hatten laut Polizei gezielt nach der Spielekonsole gesucht: Einbrecher nahmen das Gerät aus einer Wohnung in Schwelm mit.

Am Dienstag öffneten Unbekannte in der Zeit von 21.30 Uhr bis 23.50 Uhr gewaltsam die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Schwelm. "Die Täter öffneten die Tür auf bisher nicht bekannte Weise und drangen in die Wohnung ein", teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Offensichtlich gezielt hatten es die Täter auf eine Spielekonsole der Marke Sony abgesehen und entwendeten diese. Andere Gegenstände blieben unberührt.