Schwelm: Diebe stehlen zwölf Jahre alten Audi A6

Schwelm In Schwelm haben Diebe einen alten Audi von einem Firmengelände gestohlen. An anderer Stelle sind außerdem Kennzeichen verschwunden.

Die Unbekannten haben in der Nacht zu Donnerstag das Metalltor zum Firmengelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Eisenwerkstraße in Schwelm aufgehebelt. Sie brachen einen Container auf und stahlen die Fahrzeugschlüssel eines auf dem Gelände abgestellten, nicht zugelassenen Audi A6.

Sie flüchteten damit in unbekannte Richtung. Bei dem Audi handelt es sich um ein zwölf Jahre altes Modell in schwarz. In der selben Nacht kam es in der Hattinger Straße zu einem Diebstahl von Kennzeichen an einem an der Straße geparkten VW Touran. Es ist anzunehmen, dass die Taten in einem Zusammenhang stehen, so die Polizei.

