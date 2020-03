Schwelm: Diese Schultüten gibt es nur einmal auf der Welt

Schwelm. Das Nähgeschäft SchwaaBa in Schwelm fertigt auf Wunsch und ganz individuell Schultüten aus Stoff an.

Die Einschulung ist für viele Kinder und auch deren Eltern einer der wichtigsten Tage im Leben. Meist beginnen die Vorbereitungen auf diesen Tag schon lange im Voraus, damit auch nichts schief gehen kann. Der wohl wichtigste Part an diesem Tag ist die Schultüte. Die Vorfreude auf die Tüte ist für viele Kinder größer als die auf den ersten Schultag.

Die Schultüten-Idee

Das Nähgeschäft SchwaaBa in Schwelm hat sich dafür etwas ganz besonderes einfallen lassen. Nachdem Kunden auf sie zukamen und sich für Schultüten mit eigenen Designwünschen interessierten, machten sich die Mitarbeiter an die Arbeit. Die kreativen Köpfe machten aus dieser Idee aber nicht nur die gewünschten Schultüten mit Design, sondern viel mehr. Der Stoff der Tüte wird angefertigt, genau in gleicher Farbe und gleichem Muster wie der Tornister des Kindes. Anschließend werden die Tüten genau auf Kundenwunsch genäht. Dabei können sowohl Wunsch-Design als auch ein Wunschtext und die Schriftart des Textes benannt werden.

Wer Stoffe und andere Utensilien zum Nähen benötigt, ist hier genau richtig. SchwaaBa hat eine riesige Auswahl. Foto: Tim Berninghaus / WP

Außerdem bietet SchwaaBa auch Geschwistertüten an. Damit die Geschwisterkinder nicht leer ausgehen, können Kunden eine kleine Schultüte im gleichen Design, wie die des Geschwisterkinds bestellen. Auch Röcke, Kleider oder Fliegen können im Look der Schultüte hinzu bestellt werden. So kann praktisch ein gesamtes Outfit für den Tag der Einschulung erstellt werden. Da das Unternehmen sehr auf Nachhaltigkeit bedacht ist, gibt es noch eine ganz besondere Idee. Zu der Schultüte kann ein Stoff-Inlett gekauft werden. Nach dem Tag der Einschulung kann man also den Papprohling aus dem Stoff entfernen und mit dem Stoff-Inlett wird aus der Schultüte im Handumdrehen ein Kuschelkissen. „Die meisten Schultüten landen nach der Einschulung auf dem Schrank oder im Keller“, weiß Inhaberin Dominique Köster. Um das zu vermeiden, entstand die Idee mit dem Kissen. Die Produkte sind sogar in einem eigenen Onlineshop erhältlich.

Lieferzeit Schultüten bestellen: Das muss man wissen Die Schultüten können im Laden in der Schulstraße 12 in Schwelm oder auf der Seite des Onlineshops (shop.schwaaba.de)bestellt werden. Die Schultüten kosten zwischen 75 und 110 Euro. Die Lieferzeit beträgt zehn Wochen. Daher sollten Bestellungen bei Schwaaba schon frühzeitig ausgeführt werden, damit sie bei der Einschulung fertig sind.

SchwaaBa bietet noch zahlreiche andere Produkte und Nähkurse an. Es können auch Kindergeburtstage im Geschäft gefeiert werden. Der Laden war am vergangenen Donnerstag sehr gut besucht. Sechs Mitarbeiter sind im Laden an der Schulstraße beschäftigt. Es gebe viele Aufgaben, nicht zuletzt aufgrund der guten Nachfrage über den Onlineshop.

Der rege Betrieb stört die Unternehmer jedoch nicht. Ganz im Gegenteil, es freut sie, dass immer etwas los ist. „Es macht Spaß zu kreieren und neue Ideen nach Kundenwunsch zu verwirklichen“, erzählt eine Mitarbeiterin. „Im Januar ging es richtig los mit den Bestellungen“, berichtete Köster.

Ranzenmesse

Anfang des Jahres finden auch die Ranzenmessen statt, bei denen SchwaaBa natürlich mit vertreten war. „Leider gibt es momentan in Schwelm keine Ranzenmesse“, so die Inhaberin. Grund dafür ist, dass es in Schwelm keinen lokalen Ranzenverkäufer mehr gebe. Daher möchte das Geschäft für Anfang 2021 selbst eine Ranzenmesse auf die Beine stellen. Dafür sucht es nun einen Kooperationspartner.