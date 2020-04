Der Feierabendmarkt in Schwelm ist wegen der Corona-Pandemie in seiner gewohnten Form - hier eine Aufnahme von 2016 - nicht möglich.

Corona Schwelm: Digitaler Feierabendmarkt geht in zweite Runde

Schwelm. Nach der guten Resonanz auf die Premiere steht nun der Termin für den zweiten Digitalen Feierabendmarkt in Schwelm fest.

Damit die Schwelmerinnen und Schwelmer sowie die teilnehmenden Gastronomen trotz Corona nicht auf ihren Feierabendmarkt verzichten müssen, haben Bürgermeisterin Grollmann-Mock, die Werbegemeinschaft, das Stadtmarketing und die städtische Wirtschaftsförderung den Digitalen Feierabendmarkt erfunden.

An der Auftaktveranstaltung am 3. April hatten sich sechs Gastronomen und zwei Weinhändler beteiligt, die über eine tolle Resonanz berichteten und mit ihren Liefer- und Abholservices an diesem Abend gut zu tun hatten.

Digitaler Feierabendmarkt in Schwelm: Stadtmarketing, Werbegemeinschaft und Wirtschaftsförderung erarbeiten Programm

Am Freitag, 24. April, bieten die teilnehmenden Markthändler beim zweiten Digitalen Feierabendmarkt erneut einen Liefer- oder Abholservice an. Spätestens ab 19 Uhr sollten alle Teilnehmer das Essen bei sich zu Hause haben, sich in den ZOOM-Chat (Meeting-ID 947-574-8387) einwählen und dann digital vernetzt miteinander 30 Minuten beim Essen verbringen. Ein kleines Programm für die 30 Minuten wird aktuell durch Stadtmarketing, Werbegemeinschaft und Wirtschaftsförderung zusammengestellt.

Weitere Informationen gibt es unter: www.feierabendmarkt-schwelm.de, vor allem aber auf der Facebook-Seite des Feierabendmarktes. Dort werden die Gastronomen und Weinhändler vorgestellt.