Schwelm: „Dorferneuerung“ für Linderhausen

Linderhausen benötigt ein neues Feuerwehrgerätehaus, könnte einen Einkaufsladen gut gebrauchen und muss eine Lösung für das ehemalige Schulgebäude finden, wenn der Löschzug dort nicht mehr ist und das DRK-Schulungszentrum zur neuen DRK-Zentrale in die Schwelmer Innenstadt umzieht. Die Lösung könnte ein Förderprogramm sein, das wie maßgeschneidert dazu zu passen scheint. Der Griff zu den Fördermitteln könnte auch noch eine Rolle bei der möglichen Ansiedlung von Industrie und Gewerbe im Schwelmer Norden spielen.

Den Ball ins Spiel brachte der Verwaltungsvorstand der Schwelmer Stadtverwaltung. Er informierte die Politik in der ersten virtuellen Ältestenratssitzung wegen der Corona-Pandemie am 30. März über das Förderprogramm „Dorferneuerung 2021“. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung einer bestehenden Förderung, mit der Strukturen in Dörfern mit bis zu 10.000 Einwohnern gestärkt werden sollen. Es richtet sich insbesondere an finanzschwache Kommunen in der Haushaltssicherung wie Schwelm.

Geld fürs neue Feuerwehrhaus

Was das Förderprogramm für Linderhausen so interessant macht: Die Neuauflage für das Jahr 2021 umfasst ein Sonderprogramm, mit dem insbesondere die Feuerwehrinfrastruktur gefördert werden soll. Der Neubau eines Gerätehauses gehört ausdrücklich dazu. 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben werden bezuschusst, maximal 250.000 Euro. Es ist für die Stadt, die wegen des schlechten Zustandes des Feuerwehrstandortes in Linderhausen in Zukunft ohnehin investieren muss, hochinteressant. Was inzwischen vorliegt, geht weit über dem hinaus. CDU und Grüne haben vor Tagen einen gemeinsamen Antrag dazu auf den Weg gebracht, SPD und FDP kurz darauf zusammen auch.

Sie bestärken die Verwaltung darin, an dem Dorferneuerungsprogramm teilzunehmen.

Dorfgemeinschaftshaus

Darüber hinaus ist in den Anträgen aber nicht mehr nur vom Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses die Rede. Die Sprache ist von einem „Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwache, Langzeitarchiv, zweigruppiger Kita sowie einem Dorfladen“, wie es in dem SPD/FDP-Antrag heißt. Bei CDU und Grünen liest es sich ähnlich. Sie führen auch an, dass die freiwerdende Fläche der ehemaligen Schule in Linderhausen dann für den Wohnungsbau entwickelt werden kann.

Antrag muss bis 30. September eingereicht sein Die Mittel aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung 2021“ stehen noch unter Vorbehalt. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Maßnahme vollständig geplant und die Gesamtfinanzierung vom Antragsteller bis auf die beantragten Mittel gesichert ist. Der Antrag muss bis 30. September 2020 bei der Bezirksregierung eingereicht werden. Mit der Maßnahme muss spätestens sechs Monate nach Erhalt des Zuwendungsbescheids begonnen werden.

Hintergrund ist, dass für all diese Vorhaben ebenfalls Mittel aus dem Förderprogramm winken. Möglicherweise ist die Beantragung einer Paket-Lösung sogar erfolgversprechender als bei einer Einzelmaßnahme. Alle vier Fraktionen wollen die Stadtverwaltung beauftragen, genau dies zu überprüfen.

„Unsere Fraktionen sind überzeugt, dass ein Dorfgemeinschaftshaus den Ortsteil Linderhausen nachhaltig stärken wird. Um eine breite Akzeptanz sicherzustellen, müssen Bevölkerung und insbesondere der Bürgerverein Linderhausen dabei möglichst frühzeitig einbezogen werden“, teilten Thorsten Kirschner (SPD) und Michael Schwunk (FDP) im Namen ihrer Fraktion mit. Auch CDU und Grüne wollen den Bürgerverein eingebunden wissen.

Dorfladen

Was ein neues Geschäft angeht, schließt das Förderprogramm einen Zuschuss für eine Neuansiedlung einer Lebensmittelkette oder eines mehr als 400 qm großen Geschäftes ausdrücklich aus. SPD und FDP denken für Linderhausen an einen Hofladen mit Schwerpunkt auf regionale Erzeugnisse und Produzenten. „Erfahrungsgemäß kann das hochindividuelle Angebot solcher Läden in Konkurrenz zu Supermärkten und Lebensmitteldiscountern besser bestehen, da es nicht allein über Preis und Öffnungszeiten im Wettbewerb steht“, sind beide Fraktionen überzeugt.

In den Anträgen genannt sind auch mögliche Standorte für ein solches Vorhaben. CDU und Grüne sprechen von einer Fläche „an der Gevelsberger Straße, neben dem Gemeindehaus“. SPD und FDP bringen als Standort für das Dorfgemeinschaftshaus den Bereich zwischen Flugzeug („Zur Noratlas“) und dem Gelände der Firma Schmidt + Geitz (Knochenmühle) ins Spiel. Bedingung für eine Förderung ist, dass das Grundstück dem Antragsteller, in diesem Fall der Stadt, gehören muss.

Kooperationsstandort

Die Frage nach dem Wo könnte in einem anderen Zusammenhang noch von größerer Bedeutung werden. Beim Regionalverband Ruhr haben sich inzwischen die Entwürfe für den umstrittenen regionalen Kooperationsstandort geändert. Statt einst 103 Hektar Fläche, die für Industrie und Gewerbe ausgewiesen werden sollen, gehen die Planer aktuell von 43 Hektar und nur auf Schwelmer Stadtgebiet aus. Auch der Zuschnitt hat sich komplett verändert. In den RVR-Skizzen umfasst der Kooperationstandort nun die Gewerbefläche südlich der Gevelsberger Straße, die niemals bebaut wurde, und eine in etwa gleich große Fläche nördlich der Gevelsberger Straße.

Das Dorfgemeinschaftshaus mit Kita und Dorfladen wäre damit genau in bzw. direkt an der Fläche, wo später einmal Industrieansiedlung möglich werden soll. Vorstellbar ist das nur schwer. Wollen Stadt und Politik womöglich Fakten schaffen und so die neuen Kooperationsstandort-Pläne durchkreuzen? Das sei zumindest ein möglicher Nebeneffekt, sagte Thorsten Kirschner (SPD). Zu den aktuellen RVR-Plänen erklärte er: „Wir sehen die Entwicklung dort sehr kritisch“.