Schwelm: Dreimal Gold für Metzger Böttger

Schwelm Die Altstadt-Metzgerei Böttger aus Schwelm räumt beim Bundeswettbewerb für ihre eingereichten Produkte dreimal Gold ab.

Wie heißt es so schön: Gute Qualität hat ihren Preis. Für die Altstadt-Metzgerei Böttger gilt aber auch: Gute Qualität bekommt ihren Preis. Einmal mehr wurden Produkte des Fleischereifachgeschäftes an der Kölner Straße für ihre hervorragende Qualität ausgezeichnet.

„Fast jeder kennt das Sprichwort, dass gute Qualität ihren Preis hat. Aber für die Metzgerei Böttger hat dieses Sprichwort nun eine ganz andere Bedeutung bekommen“, teilt Hans Jörg Böttger mit, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt. Denn wiederum räumten eine Reihe von Produkten seiner Metzgerei unter anderem wegen der Qualität Preise ab.

Eingereicht hatte der Metzgermeister seine Waren diesmal beim Bundeswettbewerb „Meisterstücke Rohwurst“. Qualität und Geschmack überzeugten die Juroren dermaßen, dass alle eingereichten Produkte mit Gold ausgezeichnet wurden. Bestnoten erhielt die Altstadt-Metzgerei für ihre geräucherte Schnittwurst, für die Bauernwurst und für die Pfefferbeißer.

Mit der Auszeichnung krönt die Traditions-Metzgerei, in der mit Dennis Böttger bereits die vierte Generation beschäftigt ist, ein überaus erfolgreiches Jahr. Der Kochschinken, der in dem Meisterbetrieb zubereitet wird, erhielt in diesem Jahr bei den Europameisterschaften in den Niederlanden die Auszeichnung Nationaler Champion. Im Jahr zuvor wurde die Schwelmer Metzgerei bereits als Nationaler Champion im Bereich Paté ausgezeichnet. „Das ist einfach das Ergebnis unserer jahrelangen hohen Qualitätsansprüche“, ist Metzgermeister Hans Jörg Böttger überzeugt und freut sich, dass die Leistungen von den Juroren bei Wettbewerben gebührend gewürdigt werden.

Für Hans Jörg Böttger beginnt Qualität bereits bei der Lieferkette. „In unsere Metzgerei kommt das Rind- und Schweinefleisch bereits seit vielen Jahren direkt nach einem bestimmten Auswahl- und Zuchtverfahren. Hier besteht seit vielen Jahren eine verlässliche Kooperation mit dem Bauern Kissing aus Drensteinfurt und dem Bauern Korte aus Menden“.

Aktuell werden in der Altstadt-Metzgerei etwa 140 verschiedene Wurstsorten hergestellt. Dies erfolgt auf Basis hauseigener Rezepte und Verfahren. Neben neuen Kreationen und Weiterentwicklungen von Wurstsorten werden auch weiterhin seit Jahrzehnten bewährte Produktarten angeboten.