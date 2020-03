Schwelm: FDP fordert zwei neue Parkhäuser am Bahnhof

Schwelm. Die FDP in Schwelm setzt sich für zwei neue Parkhäuser am Schwelmer Bahnhof ein. Auch der gesperrte Ibach-Steg rückt dabei in den Fokus.

Die deutschen Autofahrer sind umwelt- und kostenbewusster, als so mancher denkt: Wer das nicht glaubt, der muss nur wochentags zum Schwelmer Bahnhof fahren. Die Park & Ride-Plätze dort sind in der Regel bis zu letzten Mini-Lücken besetzt. Genau da setzt ein Antrag der FDP an, der das ändern will. Die Liberalen bringen den Bau zweier Parkhäuser ins Spiel, um dieses Problem zu lösen. In einen Antrag an die Bürgermeisterin fordern sie die Verwaltung auf, genau das zu untersuchen.

Aufzüge zu Gleisen

Der Antrag, der in der Politik diskutiert werden soll, beinhaltet darüber hinaus aber noch viel mehr – und könnte, falls er eine politische Mehrheit findet – ein Ersatz für den Ibach-Steg sein. Bekanntlich soll diese Fußgängerbrücke über die Bahnlinie, die jahrzehntelang eine Abkürzung war, die Märkische Straße und Nordstraße verband und schon seit Jahren wegen Baufälligkeit gesperrt ist, in diesem Jahr abgerissen werden.

Infobox Die Anträge der FDP-Fraktion Antrag 1: Die Park & Ride-Parkplätze werden am Bahnhof der Kreisstadt Schwelm deutlicher mit dem Verkehrszeichen 316 – dem P+R-Schild – ausgewiesen. Weitere 30 Parkplätze werden am Rand der Märkischen Straße ausgewiesen. Zudem werden die Bürger über deren Einrichtung informiert und die Nutzung kontrolliert. Antrag 2: Die Verwaltung wird beauftragt die Realisierung weiterer Parkhäuser im Bahnhofsumfeld im Rahmen der beigefügten Beschreibung zu prüfen. Die Prüfung soll auch den Betrieb durch die GSWS beinhalten. Zehn zusätzliche öffentliche E-Ladestationen sollen in dieses Konzept für Mobilität eingebunden werden.

Die beiden neuen Parkhäuser verortet die FDP-Fraktion in Höhe des Bahnhofempfangsgebäudes nördlich und südlich auf beiden Seiten der Gleise. „Beide Parkhäuser sind mit einer Fußgängerbrücke über die Gleise verbunden. Von der Brücke führen Treppen und Aufzüge auf die Bahngleise“, ist in dem Antrag der Liberalen nachzulesen.

„Der Schwelmer Bahnhof ist wichtig für Pendler. Im Rahmen einer Mobilitätskampagne und Ausweitung des ÖPNV ist mit einer erhöhten Nutzung zu rechnen“, begründet Fraktionschef Michael Schwunk den Antrag seiner Partei. Schon heute reichten die Parkplätze in dem Bereich nicht aus. Kurzfristig sollten daher zunächst 30 zusätzliche „Park & Ride“-Plätze am Rand der Märkischen Straße ausgewiesen werden.

Konkrete Vorstellungen

In den Reihen der FDP-Fraktion gibt es schon konkrete Vorstellungen, wie die Parkhäuser einmal aussehen könnten. Die Liberalen sprechen in ihrem Schreiben an die Bürgermeisterin von „zwei Paletten-Parkhäuser auf beiden Seiten der Gleise mit je drei Geschossen und zwei Parkreihen. Pro Parkhaus etwa 100 Stellplätze. Je zehn Meter Länge mehr entsprechend 48 Stellplätze mehr.“

Mit dem erweiterten „Park & Ride“-Angebot könnte der Stellenwert des Schwelmer Bahnhofs für Pendler und für die Bahnbetreiber gesteigert werden, weil auch alle Gleise durch Aufzüge erreichbar seien und ein zusätzlicher Zugang zum Bahnhof von der nördlichen Seite (Loh) geschaffen würde. Die Auffahrrampe für Pkw könne von Fahrradfahrern als Zufahrt zu Brücke genutzt werden.