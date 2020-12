Schwelm: Freudentränen zu Weihnachten im Krankenhaus

Über Weihnachten im Krankenhaus zu sein, ist inmitten der Corona-Pandemie noch schwieriger als ohnehin schon. So helfen Kinder.

Schwelm/Gevelsberg. Der Regen prasselt gegen die Fensterscheibe. Es wird den ganzen Tag schon nicht richtig hell. Der Blick aus dem Fenster ist trübe. Die Gedanken sind bei der Familie: "Sitzen sie wohl gerade am Tisch und essen? Lachen sie? Geht es ihnen gut? Ich wäre gern dabei." Die Weihnachtstage sind für die Patienten in den Krankenhäusern noch schwerer als in anderen Jahren. Viele von ihnen dürfen nicht nach Hause, niemand darf Besuch empfangen. Doch die Mitarbeiter des Schwelmer Helios-Klinikums und viele Kinder wollen allen, die an Weihnachten nicht bei ihrer Familie sein können, dennoch ein Fest bereiten, das so schön ist, wie es die Pandemie nur eben zulässt. Die Botschaft: Wir denken an Euch. Ihr seid nicht allein, auch wenn Ihr Euch vielleicht gerade so fühlt."

Ihre Stimme stockt, dann laufen ein paar Tränen der Freude: Wilma Neumann berührt das Bild sehr, das sie in den Händen hält. Ein geöffnetes Fenster, in dem eine Kerze steht, ist darauf zu sehen. "Freue Weihnachten" steht darüber. Ein einfacher Rechtschreibfehler oder eine tiefsinnige Verbindung zwischen den Worten "Frohe und Freude"? Egal, denn der Blick der 84-Jährigen, als sie den Weihnachtsgruß der Kinder der Städtischen Katholischen Grundschule Sankt Marien erhält, zeigt: Diese kleine Geste entfaltet eine gigantische Wirkung. „Der Moment, als Schwester Susanne mir die Überraschung in das Zimmer brachte, war wundervoll und ein echter Lichtblick in diesen Tagen“, beschreibt die 84-jährige Patientin.

Kinder wollen helfen

Die „Sterneaktion“ führen die Kinder der Grundschule St. Marien sowie die Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg jedes Jahr vom Anfang bis zum Ende selbstständig durch. Das bedeutet, dass bereits im Sommer mit den Bastelarbeiten begonnen wird und die Übergabe an die Patienten im Dezember der krönende Abschluss der liebevollen Arbeit ist. „Normalerweise wollten wir auch dieses Jahr Sterne im Krankenhaus verteilt. Weil das nicht geht, haben wir die Sterne an den Dr. Bert übergeben und wir wünschen euch, die jetzt im Krankenhaus liegen, von Herzen ganz viel Glück und gute Besserung,“ bringt es Grundschüler Moritz (8) auf den Punkt. Denn es war vor allem den Kindern ein besonderes Anliegen, dass der Weihnachtsgruß auch in diesem Jahr pünktlich bei den Patienten ankommt. Schließlich müssen auch einige Jungen und Mädchen die Festtage auf der Kinderstation verbringen.

Der Gedanke dahinter ist eigentlich einfach und doch so wichtig. „Diese wertvolle Aktion der Kinder ist diesem Jahr von besonderer Bedeutung, denn leider dürfen unsere Patienten derzeit keine Besucher empfangen. Jeder Lichtblick zählt“, weiß Dr. Rebecca Wiesner, Chefärztin der Klinik für Intensivmedizin. Gemeinsam mit Pflegedirektorin Sonja Schrader und „Dr. Bert“ war sie zur Grundschule Sankt Marien gefahren, um sich persönlich bei den fleißigen Bastlern zu bedanken und die Grüße abzuholen.

Und diese erreichen pünktlich zum Fest Zimmer für Zimmer die Patienten des Helios Klinikums Schwelm - so auch Wilma Neumann. Sie musste in den Tagen vor Heiligabend stationär behandelt werden. Seit September plagten sie unerträgliche, Rheuma ähnliche Schmerzen. „Es war nicht mehr auszuhalten“, erzählt sie. „Ich war bis zum Spätsommer fit, konnte auch noch Radfahren und plötzlich wurde ich im September aus meinem aktiven Alltag gerissen.“ Nach zahlreichen Arztbesuchen konnte ihr im Krankenhaus endlich geholfen werden. Ihr Körper nimmt die Therapie gut an. „Mir ging es wirklich schlecht. Als Schwester Susanne mit der Überraschung ins Zimmer gekommen ist, habe ich geweint. Es sind schwere Tage, wenn man Schmerzen hat und seine Angehörigen aufgrund der Corona Situation nicht empfangen darf“, erzählt die 84-Jährige. Die Mutter eines Sohnes und Oma eines Enkelsohnes, ist pünktlich zum Weihnachtsfest wieder zu Hause bei ihrem Ehemann. „Ich wünsche allen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus Durchhaltevermögen und Zuversicht. Und dass die Grüße der Kinder dennoch allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden.“ Ihren eigenen Transparentstern hat sie mit nach Hause genommen und in den Wohnzimmerschrank neben dem Weihnachtsbaum gestellt. „Natürlich nicht hinter eine verschlossene Schranktür, sondern in das offene Regal“, betont sie lächelnd.

Jeder, der entlassfähig ist, darf nach Hause

Wie Wilma Neumann haben viele Patienten das Glück, die Feiertage zu Hause verbringe zu dürfen. "Alle, die entlassfähig sind, haben wir auch nach Hause gelassen", teilt Pressesprecherin Sandra Lorenz auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Einige internistische Fälle hätten auch nach Hause zur Famlilie gedrurft, werden zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu im Krankenhaus aufgenommen.

Um so wichtiger ist die Sterneaktion für diejenigen, die in der Klinik verbleiben müssen. Eine kleine Aufmerksamkeit, die Großes tut und damit die Zeit im Krankenhaus ein wenig leichter und heller macht. Simone Heintze ist die Initiatorin der Aktion, die bereits vor sieben Jahren zu wachsen begann. Damals lag sie selbst in einem Krankenhaus. „Ich fühlte mich in der Adventszeit auf Station so einsam. Draußen kamen alle in Vorweihnachtsstimmung, doch in der Klinik gab es keine Weihnachtsstimmung. Ich empfand das als so traurig, dass ich unbedingt etwas an der Situation verändern wollte.“ Nach ihrem Aufenthalt begann die Gevelsbergerin, Mitglieder ihrer Kirchengemeinde für ihr geplantes Projekt zu begeistern.

Jedes Jahr im September beginnt nun die Weihnachtsbastelei. Dabei legen die Kinder und Jugendliche um Simone Heintze viel Wert auf die liebevolle Gestaltung der Grußkarten. „Mir ist es sehr wichtig, dass alle Grüße individuell gestaltet und diese auch persönlich mit dem Namen des Erstellers versehen werden“, erklärt die Initiatorin. „Das bedarf natürlich viel Zeit und umso glücklicher bin ich, dass die fleißigen Helfer immer schon nach den Sommerferien mit dem Basteln beginnen.“ Die Sterne Aktion wird mittlerweile über den CVJM Gevelsberg organisiert und alle die Interesse haben, also weitere Schulklassen oder Gemeinden, können sich gerne per E-Mail melden: cvjm-info@cvjm-gevelsberg.de.

Um die Weihnachtsstunden im Krankenhaus ein weniger heller zu machen, bekommen die Patienten noch weitere Aufmerksamkeiten von den Mitarbeitern überreicht. Zudem sollen „digitale Treffen“ mit den Angehörigen über Ipads möglich gemacht werden. Und im nächsten Jahr können dann die Sterne der Zuversicht hoffentlich auch wieder persönlich durch die Schulkinder überbracht werden. Darauf hoffen zumindest alle.



Fünf Fragen an Krankenhausseelsorger Dirk Küsgen

Dirk Küsgen ist Krankenhausseelsorger im Helios Klinikum in Schwelm. Der ehemalige Pastor berichtet von seiner Arbeit, die sich im Laufe der Corona-Pandemie deutlich verändert hat.

Herr Küsgen, wie hat sich Ihre Arbeit im Helios Klinikum durch die Pandemie verändert?

Die Arbeit ist zeitlich nicht unbedingt anstrengender geworden. Jedoch hat die Qualität der Arbeit deutlich zugenommen. Ich bin im Moment, abgesehen vom Pflegepersonal, die einzige wirkliche Kontaktperson, mit der die Patienten sprechen können.

Hat der Bedarf an Gesprächen nach dem absoluten Besuchsverbot zugenommen?

In den ersten vier Tagen war noch kein großer Unterschied zu spüren. Dann jedoch war der Bedarf plötzlich sehr hoch. Da ich momentan weniger Patienten besuche, diese dafür aber meist im Zwei-Tages-Rhythmus wiedersehe, werden die Gespräche oft auch intensiver.

Wie reagieren Patienten auf das Besuchsverbot? Gibt es besonders extreme Beispiele?

Es ist durchaus schon vorgekommen, dass sich demente Patienten nach einigen Tagen ohne Besuch von der Familie fragten, ob ihre Angehörigen überhaupt noch leben. Älteren Patienten bereitet teilweise auch die Bedienung des Telefons Probleme, was den Kontakt zur Familie zusätzlich einschränkt.

Wie steht es um die Gottesdienste?

Vor einem halben Jahr haben wir von Präsenz auf einen digitalen Gottesdienst umgestellt, der auf dem Fernseher in den Zimmern empfangen werden konnte. Dabei habe ich oft bei älteren Patienten vorher das Programm auf dem Fernseher eingestellt. Das ist momentan allerdings so auch nicht möglich, weshalb die Gottesdienste nicht stattfinden können.

Welche Alternativen zum Gottesdienst bieten Sie den Patienten an?

Unsere Adventshefte kommen sehr gut an. Sie ähneln einem Adventskalender. Jeden Tag gibt es für die Patienten ein Lied und zu jedem Lied eine kleine Andacht. Diese wird dann oft auch von mir vorgetragen.