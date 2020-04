Schwelm: Früher Start der städtischen Ferienbaustellen

Die Stadt nutzt die Ferienzeit wieder, um ihre Schulen und Kindergärten auf Vordermann zu bringen. Nach der Corona-Zwangspause wird sich einiges verbessert haben – aber nicht nur in den Betreuungseinrichtungen und an den Schulstandorten. Hier der Überblick:

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wegen der bereits vor Wochen erfolgten Schließung von Kindergärten und Schulen sind einige Arbeiten, mit denen erst in den Osterferien begonnen werden sollte, schon in vollem Gange. „Aus diesem Grund sprechen wir in diesem Jahr auch lieber von Maßnahmen rund um die Osterferien“, erklärte Thomas Striebeck, Leiter des städtischen Immobilienmanagements. Der Coronavirus habe noch auf keiner Baustelle zu einem Stillstand geführt, weswegen er fest davon ausgeht, dass vor dem Ende der Zwangspause alle geplanten Maßnahmen erledigt sind. Es handelt sich um folgende Vorhaben:

Schulen

An der Grundschule am Ländchenweg wird die Jungen-Toilette im Erdgeschoss saniert. Dort gab es immer wieder Geruchsprobleme. Die alte „Pinkel-Rinne“ wird durch neue Urinal ersetzt. An der Realschule werden in der Mensa im Untergeschoss Elektroarbeiten durchgeführt. Dort werden neue, so genannte Bodentanks eingebaut. Die Beleuchtung auf dem Schulhof der Grundschule St. Marien wird so verbessert, dass er später deutlich besser ausgeleuchtet ist. Außerdem wird die Abdichtung der Treppenanlage erneuert und in der Turnhalle gehen die Malerarbeiten zu Werke. Am Märkischen Gymnasium wird der Bodenbelag in einer Klasse erneuert. Gleiches steht in der Grundschule Nordstadt an.

Kindergärten

Auch in den Kindertagesstätten ist der Betrieb wegen der Corona-Pandemie seit Wochen auf nahezu Null heruntergefahren. Auch hier wurde mit einigen Arbeiten bereits begonnen. „Es hilft uns, dass wir hier mit unseren eigenen Maler und Schreiner schon loslegen konnten“, berichtet Thomas Striebeck. In der Kita Mühlenweg wird der Personalraum renoviert und in der Kita Stadtmitte ist man schon dabei, einen Teil der Deckenleuchten zu erneuern. Die Stadt nutzt den aktuellen Stillstand in Schulen und Kindergärten außerdem fürs Fensterputzen und für die Grundreinigung, wo es nötig ist.

Sportplatz An der Rennbahn

Zum Paket der laufenden Maßnahmen gehört auch das Erledigen der letzten Arbeiten auf der Sportanlage An der Rennbahn. Im Behinderten-WC stehen noch Fliesenarbeiten an und im Sanitärbereich die letzten Feininstallationen. Dann ist der Umbau des kompletten Umkleidegebäudes, der letzte Baustein in der Modernisierung der Sportanlage, endgültig erledigt. Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung konnte schon vor geraumer Zeit abgeschlossen werden, die Kabinen und Duschen dort wurden zwischenzeitlich von den Sportlern bereits genutzt. Thomas Striebeck schätzt, dass in ein paar Tagen dann alles komplett erledigt ist.

Wegen Kirmes Fußweg am Sparkassen-Parkplatz wird verbreitert Der Fußweg, der vom kleinen Sparkassen-Parkplatz an der Römerstraße auf die obere Stellfläche des Wilhelm-Parkplatzes führt, wird auf vier Meter verbreitert. Mit der Verbreiterung des Fußweges wird der Umlauf während der Kirmes sichergestellt, wenn an der Römerstraße das neue Kulturhaus gebaut wird bzw. fertiggestellt ist. Der Auftrag zur Fußweg-Verbreiterung soll in der Woche nach Ostern erfolgen. Die breitere Zuwegung wird durch Poller abgesperrt, damit keine Fahrzeuge die Verbindung nutzen können.

Den Stillstand des öffentlichen Sportbetriebes wird der Platzwart außerdem für eine aufwändige Intensivpflege des Kunstrasens nutzen.

Haus Martfeld

Eher unfreiwillig rutscht auch die Baustelle am Haus Martfeld in den Osterferien-Zeitraum. Ursache dafür ist ein komplizierter Wasserrohrbruch, bei dem es u.a. auch Versicherungsfragen zu klären galt. Dies ist geschehen, so dass Thomas Striebeck von einem Abschluss der Arbeiten in den nächsten Wochen ausgeht. Bis auf kleine Restarbeiten ist der Umbau von Schwelms guter Stube laut Stadt damit abgeschlossen.

Weiter gekommen ist man auch, was die Restaurierung des Haferkastens betrifft, nachdem der im vergangenen Jahr einem Feuer zum Opfer fiel. Ein Fachingenieurbüro wird jetzt das Leistungsverzeichnis erstellen, dann werden die Arbeiten ausgeschrieben. Thomas Striebeck rechnet mit einem zeitnahen Beginn. Der Haferkasten gehört dem Verschönerungsverein, die Stadt ist als Versicherungsnehmerin an dem Vorgang beteiligt.