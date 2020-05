Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: So lief der Grundschulstart

„Alle neu macht der Mai“, heißt es in einem Volkslied. Doch nicht nur beim Blick in die Natur stellt sich ein Gefühl von Neubeginn ein. Die Lockerungen in der Corona-Krise haben seit Donnerstag auch die Grundschulen im Land erfasst. Die Viertklässler dürfen wieder die Schulbank drücken. Ab Montag, 11. Mai, sollen auch die übrigen Klassen in einem tageweisen Wechsel, dem sogenannten rollierenden System, in die Unterrichtsräume zurückkehren. Wie setzen die Schulen das um? Was sagen die Lehrer, Eltern und Kinder? Wie steht es um die Hygienekonzepte? Wir haben nachgefragt, wie der erste Schultag in den Grundschulen gelaufen ist.

Schwelm

Schon Tage vor dem Neustart hat Mathias Wagener eine „knisternde Stimmung“ in seinem Kollegium ausgemacht. „Keiner wusste ja, was wir zu erwarten hatten“, sagt der Rektor der Grundschule Engelbertstraße. Emotional angekratzt seien die Kollegen dann am Donnerstag in das Schulgebäude gekommen – und alles sei gut gewesen. „Man sieht zwar nur die Augen – bei uns gilt die Mund- und Nasenschutzpflicht – aber dann siehst Du das Strahlen in den Augen der Kinder. Sie sind einfach glücklich, wieder in die Schule kommen zu dürfen und ihre Freunde zu sehen.“

Ein Jahrgang nach dem nächsten Ab Montag, 11. Mai, sollen tageweise rollierend alle Jahrgänge der Grundschulen wieder unterrichtet werden. Pro Wochentag kommt ein Jahrgang in die Schule, am Folgetag dann der nächste Jahrgang. Unter Berücksichtigung der Feiertage sind die Schulleitungen dazu angehalten sicherzustellen, dass alle Jahrgänge bis zum Ende des Schuljahres in möglichst gleichem Umfang unterrichtet werden. Dieses auf einzelne Tage ausgerichtete Rotationsmodell soll in Absprache mit der Schulaufsicht auch auf zwei aufeinanderfolgende Tage abgeändert werden können. Dabei ist ebenfalls sicherzustellen, dass alle Schüler bis zu den Sommerferien und unter Berücksichtigung der Feiertage möglichst im gleichen Umfang am Präsenzunterricht teilnehmen können. Für Schulen mit jahrgangsübergreifendem Unterricht gilt die Regelung entsprechend für die einzelnen Lerngruppen. Alle Schulen sollen, auch im Interesse der Eltern, einen transparenten und verbindlichen Plan erarbeiten, aus dem ersichtlich wird, an welchen Tagen die verschiedenen Lerngruppen Präsenzunterricht haben. Hierbei ist zu beachten, dass die festgelegten beweglichen Ferientage weiterhin Bestand haben.

Natürlich gibt es ein Hygienekonzept. Es wird auf Abstand halten geachtet, die drei 4. Klassen sind in vier Gruppen aufgeteilt und jedem Kind ist ein eigener Tisch mit Namen zugeordnet. Getrennte Pausen, feste Toilettenzeiten gehören ebenfalls dazu. Der Mundschutz darf nur im Klassenraum abgelegt werden. Nur drei von 90 Viertklässlern sind am Donnerstag nicht gekommen. Sie oder die Eltern gehören zur Risikogruppe.

Auch vier der 14 Lehrerkollegen gehören zur Risikogruppe, sind deshalb nicht im Schulgebäude. Ein dickes Lob hat der Pädagoge für die Eltern, die selbst nicht in das Schulgebäude dürfen. „Das Verständnis für die getroffenen Maßnahmen ist da, die Eltern unterstützen und machen auch keinen Druck.“ Für Montag will Mathias Wagener zu einer Schulpflegschaftssitzung einladen, um Rück- und Ausblick zu halten, damit die Mütter und Väter informiert seien, wie es weiter gehe.

Schulstart für die Viertklässler an der Kath. Grundschule St. Marien in Schwelm. Auch hier hat jedes Kind seinen eigenen Tisch. Foto: Bernd Richter

Grundlegende Entscheidungen stimmen die vier Schwelmer Grundschulen miteinander ab. „Wir sind auf Grundschulleiterebene ein ganz gutes Team“, sagt auch Stefan Peschel, Rektor an der Kath. Grundschule St. Marien. Es mache sich bezahlt, das man im Vorfeld alles besprochen habe. „Bis jetzt klappt alles super, die Kinder waren sehr gut vorbereitet.“ Es sei zwar aufregend gewesen, aber alle Vorbereitungen hätten gegriffen. Leid tut es Stefan Peschel um die ganzen Schulfeste und Ausflüge, auf die die Schüler nun verzichten müssen.

An der Grundschule Ländchenweg gab es in den letzten Tagen Videoschaltungen mit den Schülern. Schon da sei ersichtlich gewesen, wie sich die Kinder darauf gefreut hätten, endlich wieder in die Schule gehen zu können, Freunde und Freundinnen wiederzusehen, die Klassenlehrerin zu sprechen und Schulluft zu schnuppern, sagt Rektorin Carola Zimmermann.

Gevelsberg

In Gevelsberg haben die Grundschulen sich mit der Stadt als Schulträgerin im Vorfeld des Starts am Donnerstag abgesprochen. „Für uns und auch für die Schüler gelten immer des Vorgaben des Robert-Koch-Instituts“, sagt Bettina Bothe von der Schulverwaltung der Stadt. „Wir haben versucht, den Start mit den Schulen einheitlich zu regeln.“ Gemeinsam mit den Technischen Betrieben und den jeweiligen Hausmeistern habe eine Begehung der Schulen stattgefunden. „Wir haben uns die Räume und die Hygienekonzepte angeguckt“, so Bothe.

Diese müssten bestimmten Vorgaben entsprechen. „In den Räumen muss ausreichend Abstand möglich sein, sie müssen eine richtige Belüftung haben, Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel müssen vorhanden sein“, zählt sie einige Punkte auf. So schreibe es auch das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises vor. Dabei habe jede Grundschule ihr Hygienekonzept individuell an das Coronavirus angepasst. So soll den unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten, beispielsweise durch die verschiedene Ausstattung der Klassenräume, Rechnung getragen werden.

„Bei Schwierigkeiten müssen wir nochmal nachjustieren“, sagt Bettina Bothe. In Gevelsberg gibt es fünf Grundschulen in städtischer Trägerschaft. Zusätzlich gibt es die Georg-Müller-Bekenntnisschule als private evangelische Grundschule.

Ennepetal

Auch in der Stadt Ennepetal fanden Absprachen statt. „Die Schulleitungen stimmen sich untereinander ab und auch mit der Schulverwaltung im Rathaus“, bestätigt Sprecher Hans-Günther Adrian. Auch hier hat jede der sieben Grundschulen ihr Hygienekonzept wegen der unterschiedlichen räumlichen Bedingungen individuell angepasst.

Ein Beispiel: An der Grundschule Büttenberg finden derzeit Bauarbeiten statt, weshalb einige Klassenräume nicht nutzbar sind. Dafür gibt es Container auf dem Schulgelände, die aber nicht die aktuell geforderten Hygienebedingungen erfüllen können. „Die Grundschulen melden sich, wenn es Probleme gibt“, sagt Adrian. Auch in diesem Fall gilt: „Wenn mehr Schüler dazukommen, müssen wir schauen, wie es weitergeht.“

Eine Rückmeldung zum Schulstart kam bereits am Donnerstag von der Katholischen Grundschule Ennepetal. „Der Beginn des Unterrichts in den Klassen 4 ist sehr gut verlaufen“, sagt Schulleiterin Irmgard Flügel. „Im Eingang wurden die Kinder von zwei Lehrkräften und der Schulleitung begrüßt“. Das sei in Abständen geschehen, hierfür seien Markierungen mit den jeweiligen Gruppennamen vorbereitet gewesen. „Anschließend ging es zum Händewaschen an verschiedenen Waschbecken, um weiterhin den Abstand zu wahren“, schildert Flügel weiter.

„In den Klassen wurden die Viertklässler dann von den Lehrkräften empfangen, um den Kindern ihre Sitzplätze und Materialien zuzuordnen.“ Nach zwei Unterrichtsstunden seien die jeweiligen Gruppen zeitversetzt und im Einbahnstraßensystem durch den ehemaligen VHS-Eingang zum Schulhof geführt worden. Dort hätten Bewegungsspiele auf dem Schulhof auf die Kinder gewartet. „Die Aufsicht war so gegeben, dass die Abstände gewahrt und die Masken innerhalb der Schule und auf dem Schulgelände getragen wurden“, betont Schulleiterin Irmgard Flügel.