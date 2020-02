Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal im Fokus von Google

Wonach ist in Deutschland im Jahr 2019 mit Google besonders gesucht worden, wenn es um Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm ging? Ob Veranstaltungen, Gastronomie oder das aktuelle Tagesgeschehen – der US-Suchmaschinen-Riese gibt Aufschluss darüber, was Menschen im Internet eingegeben haben. Die Rangliste der Suchbegriffe richtet sich nach dem, was im Zeitraum davor nicht so stark gesucht wurde, dann aber plötzlich häufiger das Interesse der Menschen weckte. Das sind jeweils die ersten drei Plätze für jede Stadt:

Ennepetal

PCB: Das am stärksten gestiegene Suchinteresse im Jahr 2019 galt „PCB“. Das mag wenig überraschen. Diese Zeitung hatte umfassend darüber berichtet. Das Thema beschäftigt auch in diesem Jahr noch viele Menschen, da sie in Sorge um die eigene Gesundheit sind. Am 21. Februar 2020 findet ab 18 Uhr im Haus Ennepetal eine Bürgerversammlung statt, die erneut über das Thema informieren und aufklären soll. Anwesend werden die Bürgermeisterin Imke Heymann und Fachexperten zu dem Thema sein.

Weltmann: Auf dem folgenden Platz steht das Hotel und Restaurant „Weltmann“. Die Besitzer feierten ihre Neueröffnung an der Breckerfelder Straße im Juni. In einem Interview mit dieser Zeitung haben die Geschäftsleute Einblicke gegeben, welche Speisen sie auf die Tische bringen werden und welche Zukunftsvorstellungen sie für ihren neuen Laden haben.

Chillito: Das lang bestehende Restaurant „Chillito“ muss sich hinter dem neuen Restaurant auf dem dritten Platz der gefragtesten Suchergebnisse aus Ennepetal einordnen.

Gevelsberg

Gevelsberger Kirmes: Seit 1934 wird die „Gevelsberger Kirmes“ veranstaltet. Und auch 2019 schafft sie es mit dem großen Suchinteresse auf Platz 1 der Rangliste für Gevelsberg. Jedes Jahr verzaubert der außergewöhnliche Kirmeszug auf der schrägsten Kirmes Europas tausende Besucher und vor allem die zahlreichen Kinder. Den ersten Platz für die schönste Wagendarstellung räumten 2019 die Börkeyer mit „Santa Börkey“ ab. In diesem Jahr findet die Kirmes wieder vom 26. Juni bis einschließlich 30. Juni statt.



Infobox Größter Anstieg des Suchinteresses Die in diesem Artikel genannten Begriffe sind die sogenannten „Aufsteiger des Jahres“ bei „Google Trends“. Das sind die Begriffe, die in einem Jahr am stärksten im Suchinteresse aufgestiegen sind. Sie geben am ehesten die Nachrichten des Jahres wieder, da sie im Zeitraum davor nicht so häufig gesucht wurden. „Google Trends“ zeigt in diesem Fall also nicht die meistgesuchten Begriffe, da diese sich nicht stark ändern würden (Youtube, Facebook, Wetter, ebay, etc.). Außerdem ist zu beachten, dass die Suchbegriffe nicht nur in NRW eingegeben wurden, sondern vereinzelt auch deutschlandweit.

Besho Barber Shop: Die Eröffnung des „Besho Barber Shops“ aus Gevelsberg schafft es in der Rangliste auf den insgesamt zweiten Platz. Ihm sei es wichtig, dass sich seine Kunden bei ihm wohlfühlen, bestätigte der Barbier im Interview mit dieser Zeitung Anfang des Jahres 2019. Der Kunde solle sich entspannen können und den Besuch genießen, führte Geschäftsführer Hazim Abdi fort.

Würth: Den dritten Platz bei den Suchergebnissen im Zusammenhang mit Gevelsberg belegt die Firma „Würth“ mit ihrer neuen Niederlassung an der Hagener Straße. Dort ist eine Abholstation für Befestigungs- und Montagematerial für Gewerbetreibende entstanden.

Schwelm

Bierbörse: Nach zwei Jahren Pause fand im April wieder die „Bierbörse“ in Schwelm statt. Das Interesse war groß, wodurch auch die Suchanfragen bei Google anstiegen. An 27 Ständen konnten die Besucher der Börse heimische und außergewöhnliche Biersorten probieren.

ChinaCity: Auch auf dem zweiten Platz in Verbindung mit Schwelm steht etwas Kulinarisches. Die Menschen suchten oft nach dem chinesischen Restaurant „ChinaCity“ – das allerdings knapp jenseits der Stadtgrenze in Wuppertal liegt.

Schwelmbrand: Überraschend ist der folgende dritte Platz, da dieses Thema sehr stark in den Medien vertreten war: Unter dem Suchbegriff „Schwelmbrand“ interessierten sich die Menschen für den Großbrand in der Schwelmer Altstadt im August 2019. Zwei Fachwerkhäuser brannten in der Kölner Straße. Dadurch kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Dabei wurden durch die enge Bebauung in der Altstadt weitere Gebäude beschädigt. Die Bewohner der betroffenen Häuser wurden zu der Einsatzzeit psychologisch betreut. Zudem wurde unmittelbar nach dem Brand ein Hilfsfonds für die Betroffenen von der Stadtverwaltung Schwelm eingerichtet. Es kamen mehr als 25.000 Euro an Spenden zusammen.