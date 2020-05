Schwelm: Hier kommt der neue Geldautomat hin

Schwelm. Die Schwelmer Sparkasse hat den Standort für den neuen Geldautomaten verraten. Der an der Barmer Straße war zuletzt mehrfach gesprengt worden.

Bares gibt es in ca. sechs Wochen am Rathaus. Denn dort wird der neue Standort des Geldautomaten der Sparkasse Schwelm sein. Wie berichtet, hatten Unbekannte zweimal den Geldautomaten an der Barmer Straße gesprengt.

Nach dem zweiten Vorfall hatte Vorstandsvorsitzender Michael Lindermann angekündigt, einen neuen Standort für das Ersatzgerät zu suchen. „Wir können das den Anwohnern nicht mehr zumuten, so Lindermann.

Die Idee am Rathaus hatte Schwelms Beigeordneter Ralf Schweinsberg. „Im Rathaus sind keine Wohnungen“, so Ralf Schweinsberg. Der Standort in diesem Stadtteil stand für die Sparkasse nie zur Diskussion. „Es ist unser umsatzstärkster Automat“, sagt Vorstandskollege Johannes Schulz.