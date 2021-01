Schwelm investiert in "abgängige Technik"

Schwelm Corona und Reparaturen haben Stadt Schwelm die Hallenbadbilanz 2020 verhagelt. Einrichtung hat Zuschussbedarf von einer Million Euro

Schwelm. Nicht nur hinter dem Trägerverein Schwelmebad liegt eine schwierige Saison. Auch das städtische Hallenbad hat wegen Corona und verschiedener Reparaturen bewegte Monate mit Wochen der Badschließung hinter sich. Und nicht nur das. Aktuell steht erneut eine Reparatur mit geschätzten Kosten von 110.000 Euro an. Die Folge: Sowohl die Besucherzahlen als auch die Einnahmen sind im Jahr 2020 drastisch eingebrochen.

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis gingen die Zahlen für 2020 um rund 66 Prozent zurück. Landeten im Jahr 2019 noch 135.703 Euro bei insgesamt 76.541 Badegästen als Einnahmen aus Eintrittsentgelten in der Stadtkasse, so waren es 2020 nur noch 46.274 Euro bei gerade einmal 25.603 Besuchern. Die Öffnungstage reduzierten sich von 300 auf 136 Tage. Diese Zahlen finden sich im Bericht der Verwaltung zur Hallenbadsaison 2019 und 2020 wieder, der den Mitgliedern des Sportausschusses in öffentlicher Sitzung am 1. Februar im Rathaus zur Kenntnisnahme vorgelegt wird.

Öffentliche Bäder sind, wie fast überall in Deutschland, für die Kommunen ein Defizitgeschäft – und eine freiwillige Leistung für die Bürger. In Schwelm wird das Defizit vermindert, indem quersubventioniert wird. Da geschieht durch die Dividendenzahlungen der AVU auf die durch die Stadt gehaltenen Aktien. 792.000 Euro weist der Haushalt aus dieser Position als Einnahme aus, die als Erträge in die Kostenrechnung für das Hallenbad auch aus steuerlichen Gründen einfließen. Addiert man das ordentliche Rechnungsergebnis für das Hallenbad von minus 247.000 Euro für das Haushaltsjahr 2020 hinzu, hat der Badespaß im Hallenbad die Bürger im abgelaufenen Jahr die Kleinigkeit von 1,04 Millionen Euro gekostet. Übrigens belief sich 2017 das Ergebnis für das Hallenbad noch auf ein Minus von fast 800.000 Euro.

Nimmt man es genau, wird sich das Defizit für 2020 sogar noch ein wenig erhöhen. Im Haushalt selbst wurde nämlich noch mit Ansätzen für 2020 gerechnet und nicht mit tatsächlichen Zahlen. Die Ansätze waren 41.400 Besucher und Einnahmen von 142.350 Euro in 2020. Die Annahmen für das aktuelle Haushaltsjahr sind ebenfalls optimistisch mit 76.541 Badegästen und 142.350 Euro.

„In der Vorlage für den Ausschuss ist mit Echtzahlen gerechnet worden, im Haushalt 2021 haben wir noch Plangrößen angenommen. Als wir den Haushalt geplant haben, wussten wir noch nichts von Schließzeiten und Corona“, bestätigt Kämmerin Marion Mollenkott auf Nachfrage dieser Zeitung. Anpassungen der aktuellen Zahlen aufgrund der Pandemie stellt die Kämmerin im Rathaus in Aussicht. Marion Mollenkott rechnet für frühestens Ende März mit dem Jahresergebnis für 2020.

Anstehende Reparatur

Mit der Baustelle, die sich aktuell neu im Hallenbad aufgetan hat, muss sich die Politik im Liegenschaftsausschuss am 4. Februar ab 17 Uhr im Rathaus in öffentlicher Sitzung befassen. Das Kreisgesundheitsamt hatte bei einer Beprobung Legionellen im Badewasser festgestellt. Abhilfe tut Not. Mit einem Fachingenieurbüros wurde eine technische Lösung des Problems erarbeitet. Hierzu gehört u.a. auch der Einbau von UV-Anlagen in den Filtrat-Leitungen, da diese eine Barriere für Legionellen und andere Keime, die ggfs. den Filter passieren konnten, darstellen. Die Beschlussvorlage der Verwaltung sieht vor, dass das Gremium die finanziellen Mittel für eine Reparatur, immerhin rund 110.000 Euro, freigibt.

Das Hallenbad ist in einem maroden Zustand. Schon vor Jahren hatte ein Gutachten nur noch eine geringe Restlaufzeit für das Hallenbad prognostiziert. Die vorgeschlagenen Reparaturmaßnahmen sind laut des Fachbüros geeignet, eine mikrobielle Belastung des Badewassers weitestgehend auszuschließen. Wie schlimm es aber wirklich um die Technik steht, zeigt erneut die Vorlage für den Ausschuss. „Aufgrund der in vielen Teilen abgängigen Anlagensubstanz können sie (gemeint ist das beauftragte Fachingenieurbüro: die Red.) jedoch keine Garantie für einen zukünftig problemlosen Betrieb geben“, ist in dem Papier, das vom Beigeordneten Ralf Schweinsberg unterzeichnet ist, nachzulesen. Das Ingenieurbüro macht deutlich, dass in eine insgesamt abgängige Technik investiert wird. „Selbst eine vollständig neue Badewassertechnik würde ohne Komplettsanierung des gesamten Objekts wenig Sinn haben. Es kann also nur eine Übergangslösung sein. Eine Garantie, dass damit nicht an anderer Stelle erneut Probleme auftreten, gibt es hierdurch nicht“, endet das wenig Mut machende Urteil der Fachleute über den aktuellen Zustand des Hallenbads