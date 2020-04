Schwelm: Kahlschlag auf Waldstück am Höhenweg

Schwelm. Mehrere Schwelmer haben sich über die massive Rodung einer Waldfläche oben am Höhenweg in Schwelm beklagt. Das Regionalforstamt ist eingeschaltet.

Corona ist in aller Munde, aber es gibt auch noch andere Themen, worüber sich Schwelmer aktuell unterhalten. Beispielsweise über eine große Baumfällaktion oben am Höhenweg.

Mehrere Leser meldeten sich in der Redaktion, so auch dieser (Name bekannt), der schrieb: „Bei unserem Frühlingsspaziergang zu zweit und mit zwei Metern Abstand mussten wir am Höhenweg mit Entsetzen feststellen, dass ein ganzes Waldstück mit sehr schönen, alten Buchen gerodet wurde. Dieses, nun nicht mehr vorhandene Waldstück, liegt unmittelbar gegenüber dem Downhill-Parcours, wo vor einigen Jahren eine heftige Aufregung herrschte, weil Jugendliche illegal ein paar Bäumchen und Büsche abgesägt hatten.“

Auch im Rathaus ist der Vorgang bekannt. Da es sich aber um ein Privatgrundstück handelt und nicht um eine Fläche im städtischen Besitz, sei die Stadt Schwelm dort außen vor, wie es aus dem Rathaus hieß. Zumal es in Schwelm aktuell keine Baumschutzsatzung gibt, die eine Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung der städtischen Behörde für Private vonnöten macht.

Revierförster war schon vor Ort

Behördlich in Augenschein genommen wurde der Vorgang dennoch. Und zwar von Revierförster Jens Nebel. Er hörte von der Rodung und fuhr raus, um sich selbst ein Bild zu machen. Jens Nebel berichtet von einem Kahlschlag mit schwerem Gerät. Er schätzt, dass eine Fläche von ca. 2000 bis 3000 Quadratmeter gerodet wurde. Das Holz sei zum Abtransport seitlich des Höhenweges gestapelt worden. Die Spuren des Kahlschlags und Abrückens seien tief und deutlich auf dem Privatgelände zu sehen.

Rodungen dieses Umfanges auf Privatgrundstücken seien möglich, wenn innerhalb von zwei Jahren wieder aufgeforstet wird, erklärt der Revierförster. Dies müsse natürlich nach forstüblichem Verfahren geschehen, sprich: ein Waldbestand könne nicht durch ein paar Sträucher ersetzt werden. Jens Nebel hat den Sachverhalt vom Höhenweg daher zur Prüfung an das Regionalforstamt Ruhrgebiet in Gelsenkirchen weitergeleitet.