Schwelm: Lkw-Fahrer mit mehr als zwei Promille erwischt

Schwelm. Zwei Promille Alkohol hatte ein Lkw-Fahrer im Blut, den die Polizei in der Prinzenstraße in Schwelm erwischte.

Einen betrunkenen Lkw-Fahrer in der Prinzenstraße meldete ein Zeuge in der Freitagnacht gegen 0.15 Uhr der Polizei. Beamte trafen den 33-jährigen Mann mit Wohnsitz in Polen an seinem Lkw an. Ein Vortest ergab eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille.

Der Lkw verblieb vor Ort, die Polizeibeamten transportierten den Mann zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.