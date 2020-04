Schwelm: Muslimische Gemeinde stellt Gebetsruf ein

Der öffentliche Gebetsruf der Moschee in der Corona-Zeit hat in Schwelm für viel Diskussionsstoff gesorgt. Nun hat die türkisch-islamische Gemeinde eine Entscheidung getroffen. Sie stellt den Gebetsruf ab 1. Mai ein.

„Die Zeit der Corona-Krise ist zwar noch nicht vorbei. Dennoch möchten wir den Gebetsruf mit Ablauf des 30. Aprils vorzeitig einstellen“, teilte am Mittwoch Mesut Erarslan im Namen der türkisch-islamischen Gemeinde mit. Er informierte darüber in einem Schreiben, das an Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock, Pfarrer Jürgen Schröder und Propst Norbert Dudek persönlich gerichtet war. Schwelms erste Frau hatte persönlich die Erlaubnis für den öffentlichen Gebetsruf für die Dauer der Corona-Zeit erteilt und dafür harsche Kritik aller Fraktionen einstecken müssen, die beklagten, bei einer solch sensiblen Thematik nicht an der Politik vorbei und ohne gemeinsame Beratung entscheiden zu dürfen. Die Vertreter der evangelischen und katholischen Gemeinde wiederum hatten bei den Schwelmern öffentlich um Verständnis für den Gebetsruf geworben, nachdem Vorbehalte und teils auch böse Anmerkungen publik wurden.

In dem Schreiben teilte Mesut Erarslan mit: „Danke dafür, dass Sie die muslimische Gemeinde in dieser schwierigen Zeit unterstützt und Solidarität gezeigt haben. Während der Zeit, in der die Gotteshäuser geschlossen waren, hat der symbolische Gebetsruf unseren Gemeindemitgliedern viel Kraft und Geduld gespendet.“ Auch wenn es einige Vorbehalte und vereinzelte Kritik gab, so habe die Gemeinde auch sehr viele positive Rückmeldungen und Stimmen von Menschen aus Schwelm erreicht.

Wie in den christlichen Gotteshäusern findet auch in der Moschee an der Hattinger Straße momentan kein gemeinsames Gebet und keine Begegnung statt. Aber auch in der muslimischen Gemeinde ist die Wiederaufnahme aktuell ein viel besprochenes Thema. Mesut Erarslan teilte dazu in dem Schreiben mit: „Da sich die Landesregierung dafür entschieden hat, die Gotteshäuser ab Mai wieder zu eröffnen, wollen auch wir prüfen, ob und wenn ja, unter welchen Vorsichtsmaßnahmen eine Öffnung möglich sein kann. Auf Anfrage von Herrn Laschet haben wir bereits einige Ideen hierzu geteilt.“