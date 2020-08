Schwelm: Nach Unfall bittet Polizei Zeugen, sich zu melden

Schwelm. Nach einem Unfall in der Schillerstraße sucht die Polizei zwei Zeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben sollen.

Gesucht werden Zeugen, die einen Unfall am vergangenen Mittwoch (05.08.2020), gegen 11:45 Uhr, in der Schillerstraße in Schwelm gesehen haben.

Der Unfall ereignete sich an der Schillerstraße etwa in Höhe des dortigen Jugendamtes. Ein nicht näher beschriebener PKW soll mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Moltkestraße in die Schillerstraße eingebogen sein und nach Passieren des dortigen Jugendamtes in eine Engstelle eingefahren sein, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegen kam.

Die Geschädigte gab an, dass sie, um eine Frontalkollision zu vermeiden nach rechts ausweichen musste. Bei diesem Ausweichmanöver hat sie einen PKW, welcher am Fahrbahnrand stand touchiert und beschädigt. Sie gab an, dass zwei Zeugen (Mitarbeiter des Standesamts/Jugendamts) den Vorfall gesehen haben sollen. Diese Zeugen sollen aber nicht vor Ort geblieben sein.

Die Polizei bittet die Zeugen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02335-9166-8309 zu melden.