Schwelm: Pkw brennt und Gaffer baut schweren Unfall

Die Rauchsäule war am Dienstagnachmittag weit zu sehen. In der Straße am Schacht stand ein Pkw in Vollbrand. Noch während die Flammen aus dem Motorraum schlugen, kam es zu einem weiteren Einsatz direkt in der Nähe. Ein 52-jähriger Schwelmer achtete lieber auf die Flammen anstatt auf den Verkehr, fuhr auf und verletzte eine 60-Jährige.

Um 16.09 Uhr ging der Alarm bei der Schwelmer Feuerwehr ein. Bei ihrem Eintreffen stand der Motorraum des silberfarbenen Mazda in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz löschte ein Trupp mittels Schnellangriff das Feuer. Nach der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei.

Polizei hört plötzlich lauten Knall

Doch die hatte plötzlich auch anderweitig alle Hände voll zu tun, denn noch während die Beamten sich mit dem Brand beschäftigten, der nach bisherigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt entstanden ist, härten sie plötzlich einen lauten Knall von der Milsper Straße.

Dort schaute sich ein 52-jähriger Transporterfahrer den Einsatz an, anstatt auf den Verkehr vor ihm zu achten, der anhielt. Er fuhr auf den Pkw eines 60-jährigen Schwelmers auf und schob diesen auf den Pkw einer 60-jährigen Schwelmerin. Die Frau Schwelmerin wurde dadurch verletzt und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Pkw des Unfallverursachers wurde abgeschleppt. Der Einsatz war um 17.15 Uhr beendet.