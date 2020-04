Schwelm: Saisonvorbereitungen im Freibad laufen

Schwelm. Auch in Corona-Zeiten hält der Trägerverein am Zeitplan fest und bereitet das Schwelmebad so vor, dass es Anfang Mai geöffnet werden könnte.

Fällt die Freibad-Saison in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus? Viele Schwimmfreunde fragen sich das dieser Tage. Der Trägerverein Schwelmebad geht aktuell nicht davon aus und steckt schon mitten in der Saison-Vorbereitung. Ganz so wie in den Vorjahren ist es dennoch nicht.

„Natürlich achten wir darauf, dass wir untereinander in genügendem Abstand arbeiten“, berichtet Trägerverein-Vorsitzender Ernst Walter Siepmann. Man halte sich daran, was Vernunft und Gesetzgeber in Sachen Corona-Schutz vorgeben. Andererseits ist das Arbeiten unter den aktuellen Vorzeichen ja nicht viel anders als in den Vorjahren. „Das Freibadgelände ist groß und wir sind ja nicht viele“, erläutert Siepmann. Wenn Firmen oder Unterstützer vorbeikommen, um Arbeiten, die jetzt anfallen, zu erledigen, wird halt geschaut, dass man sich nicht in die Quere kommt. Aktuell sei man gerade dabei, das alte Wasser abzulassen. Danach werden die Becken und das Drumherum wieder auf Vordermann gebracht.

Der Trägerverein geht in seine letzte Saison als Badbetreiber. Ende des Jahres 2020 läuft der Vertrag mit der Stadt Schwelm aus. Dann ist – Stand jetzt – endgültig Schluss für Siepmann und Co. Die Ehrenamtlichen sind jedoch fest gewillt, auch die letzte Saison so gut es geht über die Bühne zu bringen. Man fühle sich den Schwelmern und den Kindern und Jugendlichen gegenüber verpflichtet.

Weitere Investitionen

Obwohl der Trägerverein nicht weiß, wie es mit dem Schwelmer Freibad in Zukunft weitergeht, investiert er weiter fleißig in den Badbestand. Unterstützt werden Siepmann und Co. dabei von Freunden, Helfern und Sponsoren. Folgendes ist konkret geplant:

Die Sanierung der Duschen und Toiletten in den großen Räumen wird in diesem Jahr abgeschlossen. Das Material wurde teils schon 2019 angeschafft. Marc Gevelhoff (Winkel-Sanitär) und seine Leute werden die Arbeiten erledigen.

Die Rutsche wird endlich aufgestellt. Das Fundament erstellt die Firma Martin Hartmann. Die Rutsche wird an der rechten Seite des Nichtschwimmer-Beckens stehen.

Geplant ist ein Beachvolleyballfeld mit richtigem Strandgefühl. 28 Tonnen Sand sollen dafür herbeigeschafft werden.

Saison 2020 Freier Eintritt für Kinder von 6 bis 17 Jahren Im vergangenen Jahr kamen Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren in den Sommerferien für einen Euro Eintritt ins Schwelmebad. Möglich machte es eine Zuwendung der Berning-Stiftung, die anlässlich des 100-Jährigen der Firma Astor-Berning auf Geschenke verzichtete und stattdessen um eine Spende fürs Schwelmebad bat. Die Rest-Summe aus 2019 plus einer neuen Zuwendung der Berning-Stiftung erlauben in diesem Jahr eine noch großzügigere Regelung. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren haben während der gesamten Badesaison freien Eintritt.

Die Wandbilder werden wieder auf Vordermann gebracht. Frostschäden haben ihnen, wie auch der Wandfarbe an anderer Stelle, ordentlich zugesetzt. Björn Schick wird sich laut Trägerverein darum kümmern. Außerdem werden die Wandverkleidungen der Terrasse erneuert und eine Dachrinne in Terrassenbreite angebracht.

Aktuell kümmert sich Christoph Troschke um den ersten Rasenschnitt im Freibad. Nächste Woche startet die neue Halbtagskraft des Trägervereins dann mit der Reinigung der Grundstücksgrenzen. Rettungsschwimmer werden dabei helfen.

Um die Grünanlagen und Anpflanzungen auf dem Bad-Grundstück kümmern sich – wie jedes Jahr – Martina Kipp und Thomas Wolf. „Das Lob der Badbesucher ist Euch gewiss“, schreibt Ernst-Walter Siepmann auf der Facebookseite „Freunde des Schwelmebades“.

Wozu es in diesem Jahr nicht mehr reichen wird, ist die zentrale Kontrolle und Steuerung der Wasserchemie und Wassertemperaturen. Eigentlich sollten dafür ein Bildschirm und die entsprechende Software im Schwimmmeister-Büro installiert werden. Es könne leider nicht mehr realisiert werden, teilte der Trägerverein mit.

Zurück zu Corona: Ziel des Trägervereins bleibt es, die Vorbereitungen so durchzuziehen, dass das Schwelmebad Anfang Mai eröffnet werden kann. Sollte die Pandemie dies nicht zulassen, gibt es für den Badbetreiber verschiedene Möglichkeiten. Eine Verschiebung um wenige Wochen wäre zwar nicht wünschenswert, würde den Trägerverein aber vor keine Situation stellen, die er nicht schon aus den Vorjahren kennt. Auch 2019 konnte das Bad erst später geöffnet werden.

Ein noch gangbarer Weg für den Trägerverein wäre eine „Öffnung nur während der Sommerferien vom 29. Juni bis 11. August und darüber hinaus bis zum Heimatfest im September“.

Was für den Trägerverein jedoch nicht mehr geht, ist, „für ein paar Tage oder wenige Wochen vor dem Sommerende noch zu öffnen. Die Ehrenamtlichen um Ernst-Walter Siepmann sprechen von einem nicht vertretbaren Aufwand. „Schon allein die Bereitstellung des Personals für den Badbetrieb, die Reinigung und den Imbiss wäre finanziell nicht mehr zu stemmen.“

Noch ist es aber nicht so weit. Die Folgen der Corona-Pandemie bekommt der Trägerverein an anderer Stelle allerdings jetzt schon zu spüren. Konzerte und Veranstaltungen, mit deren Erlös der Badbetrieb mitfinanziert wird, können aktuell nicht gebucht und geplant werden. Der Trägerverein hofft, möglichst viele Events wie zum Beispiel Kanu-Polo oder Drachenboot-Rennen dennoch hinzubekommen.