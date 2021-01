Schwelm: Schwer verletzte Seniorin hinterlässt Trümmerfeld

Mehrere Sachschäden und eine Schwerverletzte in Schwelm: 77-Jährige verlor auf der Jesinghauser Straße jede Kontrolle über ihr Auto.

Warum die 77-Jährige jede Kontrolle über ihren grünen Mazda verloren hat, ist noch unklar. Sie richtete bei dem Unfall auf der Jesinghauser Straße in Schwelm erheblichen Sachschaden an und verletzte sich selbst schwer.

Sie befuhr am Freitagmorgen die Jesinghauser Straße, als sie plötzlich im Bereich der Hausnummern 17-19 von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr mit ihrem Pkw über den Bordstein hinaus, prallte dabei gegen einen parkenden VW, fuhr über den Gehweg, zerstörte eine Mülltonnen-Box und kam schließlich linksseitig der Hausnummer 17 zum Stehen, nachdem sie mit voller Fahrt gegen einen Baum geprallt war.

Der Mazda der verunfallten Dame war rundherum stark beschädigt. Die Schwelmerin selbst verletzte sich bei dem Unfall schwer, wurde zunächst vom Notarzt versorgt und kam mit dem Rettungswagen ins Helios-Krankenhaus in Schwelm. Glück im Unglück: Zu dem Zeitpunkt, als die Seniorin über den Bürgersteig fuhr, befanden sich dort keine Menschen, so dass niemand außer der Fahrerin verletzt wurde.

Die Feuerwehr, die inklusive Rettungsdienst mit zehn Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr, sorgte dafür, dass der Unfallwagen nicht wegrollen konnte, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Ein Abschleppdienst barg den völlig demolierten Mazda.

Während der Einsatz für die Wehrleute aus der Hauptwache und dem Einsatzführungsdienst um 10.30 Uhr beendet war, ermittelt die Polizei nun zum genauen Unfallhergang.

Weiterer Unfall mit mehreren Autos

Doch auch die Feuerwehr der Stadt Schwelm bekam an diesem Tag noch etwas zu tun. Um 13.48 Uhr kam es nämlich zum nächsten Unfall. Diesmal wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zur Kreuzung Hattinger Straße / Gevelsberger Straße alarmiert. Im Kreuzungsbereich verunfallen drei Pkws, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und klemmte an einem Pkw die Batterie ab. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren hier mit elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte die Einsatzfahrten vorzeitig abbrechen. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung, der Löschzug Stadt, Löschzug Linderhausen und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz war gegen 14.40 Uhr beendet.