Schwelm: Solarstrom von den städtischen Dächern

Die Strompreise werden weiter steigen, eine klimafreundliche Energiegewinnung wird immer wichtiger. Vor diesem Hintergrund kommt nun ein Vorschlag von CDU und Grünen: Städtische Dachflächen für die Erzeugung von Solarstrom bereitzustellen.

Klingt einfach, ist es aber nicht so ganz. Zu klären ist beispielsweise, welche städtischen Dächer sich dafür überhaupt eignen, wer die Anlagen aufbaut und wer Betreiber bzw. Eigentümer der Solarstrom-Anlagen wird. Dies muss ja nicht automatisch immer der Gebäudeeigentümer sein.

CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben sich dazu bereits Gedanken gemacht und eigene Vorstellungen entwickelt. In einem gemeinsamen Antrag an die Bürgermeisterin bringen Oliver Flüshöh (CDU) sowie Marcel Gießwein (Bündnis 90/Die Grünen) im Namen ihrer Fraktionen die Bürgerenergiegenossenschaft als Kooperationspartner ins Spiel.

In dem Antragsschreiben heißt es wörtlich.

1. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Bürgerenergiegenossenschaft Kontakt aufzunehmen und gemeinsam mit ihr zu identifizieren, welche Dachflächen von städtischen Gebäuden sich für den Einsatz von Photovoltaikanlagen eignen.

2. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung, mit der Bürgerenergiegenossenschaft die notwendigen vertraglichen Grundlagen zu schaffen, damit diese auf den identifizierten Flächen Photovoltaikanlagen errichten und betreiben kann.

Der Antrag wird dem Rat der Stadt Schwelm und seinen Gremien zur Erörterung und Beschlussfassung vorgelegt.

Einen ähnlichen Vorschlag brachten die Ennepetaler Grünen zu Jahresbeginn in ihrer Heimatstadt ein. Auch dort sollte die Stadt Dachflächen ihrer Gebäude der Bürgerenergiegenossenschaft für die Solarstrom-Gewinnung überlassen, so der Plan der Grünen.

Dazu ist es am Ende nicht gekommen. Die Ennepetaler Stadtverwaltung bzw. Stadtbetriebe hatten erhebliche Bedenken angeführt. Unter anderem den, dass eine pauschale Überlassung städtischer Flächen zu diesem Zweck wettbewerbsrechtlich höchst bedenklich sei. Wenn es um Stromerzeugung gehe, müsse ausgeschrieben werden, so die Auffassung im Rathaus.

Ennepetal geht nun einen anderen Weg. Die Stadt will selbst Solarstromerzeuger werden und die Anlagen auf ihren Dächern in Eigenregie bauen und betreiben. An dem Konzept dafür wird aktuell gearbeitet.