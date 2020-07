Schwelm: Sport für Kinder auf der Rennbahn

Der Sportplatz An der Rennbahn aus der Vogelperspektive: Am 26. Juli und 9. August werden die Übungsleiterinnen dort verschiedene sportliche Stationen aufbauen

Schwelm. Da es nicht möglich ist, Geräte, Matten und Bänke in den Sporthallen von Schwelm zu nutzen, verlegt die TG ihr Kinderturnen auf die Rennbahn.

Die Rote Erde bietet Turnstunden für Kinder verschiedenen Alters an. In den Gruppen der Altersklassen 2 bis 4 Jahre und 4 bis 6 Jahre sind derzeit 71 Kinder und ihre Familien aktiv und nahmen bis zum Corona-Lockdown wöchentlich am Turn- und Spielangebot teil. Es wurde gesungen, geklettert, balanciert, gesprungen und ganz viel gelacht.

Da es zur Zeit noch nicht möglich ist, Geräte, Matten und Bänke in den städtischen Sporthallen zu nutzen, verlegt die Rote Erde das Kinderturnen auf die Rennbahn. An den Sonntagen, 26. Juli, und 9. August, werden die Übungsleiterinnen zwischen 14 und 17 Uhr verschiedene sportliche Stationen aufbauen, an denen sich die Kinder ausprobieren können, zum Beispiel Dosen werfen oder Seilchenspringen.

Der Spaß steht dabei im Vordergrund. „Bei unserem ersten Outdoor-Kinderturnen war die Station Weitsprung sehr beliebt. Eine Sandgrube können wir normalerweise in der Halle natürlich nicht in unsere Turnangebote einbinden, daher war das ein Highlight für die Kids“, sagt Übungsleiterin Sonja Schaumburg.

Interessierte Eltern können sich gerne in der Rote Erde Geschäftsstelle (info@roteerde.de) zu den Terminen anmelden, auch ohne Vereinsmitgliedschaft.