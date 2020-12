Schwelm: Stürzender Radfahrer hatte Alkohol im Blut

Die Polizeistreife stellt bei der Unfallaufnahme in Schwelm fest, dass der Schwelmer alkoholisiert war.

Schwelm Ein Schwelmer stürzte mit seinem Rad und verletzte sich dabei am Bein. Statt beim Arzt landete der Mann erstmal auf der Wache.

Am Dienstag fuhr ein 41-jähriger Schwelmer gegen 2.30 Uhr mit

seinem Fahrrad auf der Sedanstraße. Er beabsichtigte im Einmündungsbereich zur

Hauptstraße nach links in Richtung Berliner Straße abzubiegen und stürzte beim

Abbiegevorgang. Er verletzte sich dabei leicht am Bein.

Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Schwelmer alkoholisiert war. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.