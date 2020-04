Schwelm sucht das schönste Heimatfest-Plakat

Ben und Ben Luca suchen ihre Nachfolger, und wer es wird, kann sich darauf freuen, dass das eigene Werk mehrere Wochen lang überall in Schwelm zu sehen ist. Die Stadt Schwelm ruft zur Teilnahme am Wettbewerb um das schönste Heimatfestplakat 2020 auf.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Sieger im vergangenen Jahr waren Ben Ebinger und Ben Luca Ranft. Die damals Zehnjährigen von der Gemeinschaftsgrundschule am Ländchenweg hatten das schöne 2019er-Motto „Use Stadt, dä hiätt doch wat“ wunderbar umgesetzt. Rund ums Riesenrad reihten sie Christuskirche, Fachwerkhäuser und Kirmesmotive aneinander. Das Ergebnis war ein heiteres Ensemble im Grundton blau, gespickt mit knallbunten Farben. Ein richtiger Hingucker...

60 Entwürfe im vergangenen Jahr

Mit ihrem Plakatmotiv setzten sich Ben und Ben Luca im Wettbewerb mit insgesamt 60 eingereichten Entwürfen durch. 13 davon, die 20 Kinder in Einzel- oder Gruppenarbeit erstellt hatten, schafften es nicht nur in die engere Auswahl, sondern damit gleichzeitig in eine Ausstellung der schönsten Plakatentwürfe, die erst in der Sparkasse und später im Rathaus zu sehen war.

Darauf dürfen sich die Einsender der schönsten Plakatentwürfe auch in diesem Jahr freuen – und auf die Besten im Wettbewerb warten zudem noch Urkunden und Preise. Zu gewinnen gibt es: 1. Preis: 75 Euro, 2. Preis: 45 Euro, 3. Preis: 30 Euro, 4.-13. Preis: 15 Euro.

Doch noch ist es nicht soweit, und davor heißt es erstmal: Kreativ werden und ran ans Werk. Das Motto des diesjährigen Heimatfestes mit seinem 76. Festzug lautet: „Vi alle sitt Schwelm“. Die einzige Vorgabe, die die Stadt dabei macht: „Die Entwürfe sollten eine launige Ausdeutung des aktuellen Mottos darstellen.

Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler von Schwelmer Schulen, Schülerinnen und Schüler aus Schwelm, die eine auswärtige Schule besuchen, und natürlich auch Schwelmer Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, die keine Schule mehr besuchen.

Heimatfestplakat Einsendeschluss für die Entwürfe ist am 11. Mai Die Entwürfe - auf der Rückseite mit Namen, Alter, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail sowie Angabe der Schule und Klasse versehen - müssen bis spätestens Montag, 11. Mai 2020, bei der Stadtverwaltung Schwelm eingegangen sein. Wegen der Corona-Situation sind dafür aktuell nur zwei Wege der Zusendung möglich: Entweder postalisch unter „Stadt Schwelm, Fachbereich Kultur und Sport, Hauptstraße 14, 58332 Schwelm“ Möglich ist auch der Einwurf in die städtischen Briefkästen an folgenden Standorten: Rathaus, Hauptstraße 14; Moltkestraße 24; Haus Martfeld (Briefkasten am Archiveingang). Das Informationsblatt nach Artikel 13 und 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) steht auf der Homepage der Stadt Schwelm. Mit der Einsendung der Entwürfe gehen die Rechte zur weiteren Nutzung auf den Ausrichter des Wettbewerbs über.

Leider wirkt sich die Corona-Pandemie auch beim Wettbewerb fürs Heimatfestplakat aus. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt den Teilnehmern Zeichenpapier zur Verfügung gestellt. Dies ist wegen der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen diesmal nicht möglich. Daher weicht die Stadt in diesem Jahr von den bisher geltenden Spielregeln ein wenig ab. „Da nicht jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin Papier im Format A2 zu Hause hat, dürfen alle Formate von A4 - A2 eingereicht werden“, teilte das Rathaus mit. Einzige formale Bedingung: Der Entwurf muss im Hochformat gestaltet werden und ist farbig zu fertigen.

Inhaltlich setzt die Stadt weiterhin ganz auf die Kreativität ihrer Kinder und Jugendlichen. Einzige Bitte hier: „Es wäre besonders schön, wenn das Kirmesgeschehen sich auf dem Plakat wiederfinden würde. Und: Das Motto des Heimatfestes soll groß und gut lesbar auf dem Plakat stehen.“

Und noch eine Einschränkung wegen der Pandemie: Die Abgabe der Entwürfe (Einsendeschluss ist der 11. Mai) kann, sofern sich die Corona-Lage bis dahin nicht verbessert hat, nur postalisch oder per Einwurf in die städtischen Briefkästen erfolgen. Eine persönliche Abgabe im Haus Martfeld oder im Bürgerbüro ist zurzeit nicht möglich. Fragen werden unter 02336/914437 oder greif@schwelm.de beantwortet. Der federführende städtische Fachbereich Kultur und Sport bittet die Schwelmer Kinder und Jugendlichen, sich trotz Corona-Krise und der damit verbundenen veränderten Rahmenbedingungen am Heimatfestplakat-Wettbewerb zu beteiligen. Und auch Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock ermuntert die Kinder und Jugendlichen zur Teilnahme: „Ich wünsche Euch viel Spaß bei diesem Wettbewerb und freue mich auf Eure kreativen Ideen. Vielen Dank für Euer Engagement und dass Ihr die Werbung für das Heimatfest unserer Stadt unterstützt!“

Nach Beendigung des Wettbewerbs werden die 13 prämiierten Entwürfe im Stadtarchiv aufbewahrt. Die übrigen Teilnehmer erhalten ihre Entwürfe über die Schulen zurück. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.