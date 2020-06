Schwelm: Täter bestehlen Nachbarschaft Aechte de Muer

Die Minigolfanlage am Martfeld und der Bauplatz der Nachbarschaft Aechte de Muer an der Dr-Moeller-Straße waren am Wochenende Ziel von Einbrechern. Ob ein Zusammenhang besteht, ist offen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr Zugang auf das Gelände der Minigolfanlage an der Straße Lohmühle verschafft. Dafür kletterten sie über die dortige Umzäunung. Den Spuren zufolge versuchten sie, in den Geschäftsraum der Anlage zu gelangen, indem sie den Schlossriegel am Vorfenster aus Holz zerbrachen, um anschließend das dahinter liegende Fenster aufzurücken. „Da sich das Fenster nicht öffnen ließ, brachen der oder die Täter ihre Tat ab und flüchteten in unbekannter Richtung ohne Tatbeute“, teilte die Polizei mit. Hinweise auf die Täter liegen demzufolge noch nicht vor.

Erfolgreich waren Unbekannte hingegen am Bauplatz der Nach barschaft Aechte de Muer an der Dr.-Moeller-Straße. Die Tatzeit dort kann auf Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 0.00 Uhr eingegrenzt werden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zunächst Zugang zu dem umzäunten Vereinsgelände und hebelten dort anschließend die verschlossene Eingangstür auf. Hier entwendeten sie unter anderem mehrere Schlüssel zu zwei Containern und einem Bauwagen auf dem Gelände. Diese wurden anschließend ebenfalls durchsucht. Entwendet wurden unter anderem mehrere Werkzeuge und Maschinen, so die Polizei.

Hinweise zur Erlangung der Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.